IndyCar | Long Beach si sposta a settembre: sarà il finale della stagione 2021

Prime modifiche al calendario 2021 della IndyCar Series: il Gran Premio di Long Beach, tradizionalmente posizionato a metà aprile, si disputerà il 26 settembre. Di fatto, la gara californiana chiuderà la stagione del prossimo anno, ospitando peraltro anche l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Long Beach concluderà la stagione 2021 dell’IndyCar Series

Cambio di data per il celebre appuntamento sulle strade di Long Beach: gli organizzatori hanno deciso di muovere l’edizione 2021 da metà aprile a fine settembre, più precisamente il 25 e il 26 settembre. Anticipata invece la tappa a Laguna Seca al 18-19 settembre che, per il secondo anno consecutivo, non ospiterà il finale della serie americana. Con il GP solitamente organizzato in modo da ospitare anche il campionato dell’IMSA, anche quest’ultimi hanno effettuato delle modifiche al calendario. «È importante riprogrammare Long Beach per continuare la tradizione di uno degli eventi più caratteristici del campionato. Inoltre, è una straordinaria opportunità per concludere la stagione con tre iconici circuiti per quella che crediamo sarà la nostra stagione più entusiasmante. Come abbiamo fatto durante il 2020, continueremo a monitorare la situazione e a mantenere una certa flessibilità nel nostro programma» ha detto Mark Miles, presidente CEO del Penske Entertainment Corp. che detiene l’IndyCar Series.

Anche l’IMSA riprogramma il proprio calendario 2021

«Il pubblico della West Coast è estremamente prezioso per noi e questo necessario cambiamento offre la miglior opportunità a loro. Allo stesso modo, è importante per i nostri team e per il campionato avere entrambe le gare californiane [parlando anche di Laguna Seca, ndr] nel nostro programma» ha aggiunto John Doonan, Presidente dell’IMSA.

March 7, St. Petersburg streets, NBC

April 11, Barber Motorsports Park, NBCSN

May 1, Texas Motor Speedway, NBCSN

May 2, Texas Motor Speedway, NBCSN

May 15, Indianapolis Motor Speedway road course, NBC

May 22-23, Indy 500 qualifying

May 30, 105th running of the Indianapolis 500, NBC

June 12, Belle Isle streets, Detroit, NBC

June 13, Belle Isle streets, Detroit, NBC

June 20, Road America, NBCSN

July 4, Mid-Ohio SportsCar Course, NBC

July 11, Toronto streets, NBCSN

August 8, Nashville streets, NBCSN

August 14, Indianapolis Motor Speedway road course, NBCSN

August 21, World Wide Technology Raceway, NBCSN

September 12, Portland International Raceway, NBC

September 19, WeatherTech Raceway Laguna Seca, NBC

September 26, Long Beach streets – TV details to be confirmed

Copyright foto: Joe Skibinski / IndyCar Series