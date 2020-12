GTWC Europe | Lexus termina il supporto ai programmi sportivi europei

Dopo quattro stagioni di attività, Lexus ha deciso di mettere la parola fine al programma della RC F GT3 in Europa e nel GT World Challenge Europe. Il marchio di lusso della Toyota continuerà solamente in Nord America e in Giappone.

Lexus non correrà più ufficialmente in Europa

Finisce l’avventura di Lexus nel Vecchio Continente: Toyota ha deciso di concludere il supporto alla Lexus RC F GT3, quest’anno in pista grazie a Tech 1 Racing ed iscritta alla Silver Cup. La vettura giapponese ha conquistato due pole position nella Sprint Cup grazie a Thomas Neubauer, affiancato da Aurélien Panis e anche da Timothé Buret per quanto riguarda l’Endurance Cup. Il coinvolgimento di Lexus tra le GT3 europee era iniziato con Emil Frey Racing nel 2017, con la squadra svizzera in grado di conquistare una sola vittoria alla 1000km di Le Castellet del 2018. Con gli elvetici che sono ritornati a Lamborghini nel 2019, è stata appunto Tech 1 a prendere in mano l’esemplare. Si tratta di un’altra uscita di scena dopo l’annuncio di Bentley di qualche settimana fa.

Spazio all’elettrificazione, si continua in Nord America e Giappone

Questo quanto si legge nel comunicato: «Con la strategia del marchio in prima linea nell’elettrificazione, Lexus Europe si concentrerà su altri metodi per interagire con i clienti di tutto il continente. La RC F GT3 continuerà a correre in Nord America e Giapponese, e potrebbe anche tornare nelle competizioni europee con team indipendenti. Lexus Europe ringrazia Tech 1 Racing e Panis Racing per la positiva collaborazione dal 2019 e augura il meglio per i loro impegni futuri».

