GTWC Europe | Lamborghini annuncia i piloti ufficiali 2021, ritorna anche Bortolotti

Con la stagione 2020 ormai terminata, Lamborghini Squadra Corse ha già confermato i piloti ufficiali per il prossimo anno. In tutto saranno otto e, tra questi, figura anche Mirko Bortolotti, come avevamo confermato una settimana fa dopo il suo addio in Audi.

Torna Bortolotti, ben cinque italiani nella line-up

Numerose le conferme tra i Factory Driver che correranno nei più prestigiosi campionati GT al mondo, dove dal 2015 le Huracán GT3 hanno vinto 33 titoli assoluti. Cinque i piloti italiani: Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, primo e secondo alla 24 Ore di Daytona 2020 e campioni GT World Challenge Europe 2019, Giacomo Altoé e Giovanni Venturini. Torna, dopo un anno in Audi Sport, Mirko Bortolotti: tra i successi ottenuti dal pilota trentino con Lamborghini anche due vittorie alla 24 Ore di Daytona nel 2018 e 2019 in classe GTD. Confermati anche lo spagnolo Albert Costa e il francese Franck Perera; viene ammesso nella rosa dei piloti ufficiali Sandy Mitchell, autore di una stagione straordinaria, in cui si è laureato campione del British GT e ha vinto la 24 Ore di Spa-Francorchamps in classe Pro-Am.

Mitchell e Guzman: ecco chi sono

Scozzese classe 2000, nel 2019 Mitchell ha corso nel Super Trofeo North America, partecipato allo Young Drivers Program e vinto la 24 Ore di Spa in classe Silver. Mitchell è senza dubbio uno dei più dotati piloti che si stanno formando nell’ambito del Lamborghini Youngster Program, così come Raul Guzman: il messicano classe 1999 ha disputato un’ottima stagione nel Lamborghini Super Trofeo Europa, convincendo anche nei test riservati ai piloti ammessi allo Young Driver Program. Nel 2021, oltre a correre nel monomarca europeo, avrà l’opportunità di partecipare ai test di sviluppo Huracán GT3 Evo.

Lamborghini Squadra Corse Factory Driver 2021

Giacomo Altoè (20 anni, Italia)

Mirko Bortolotti (30 anni, Italia)

Andrea Caldarelli (30 anni, Italia)

Albert Costa (30 anni, Spagna)

Marco Mapelli (33 anni, Italia)

Sandy Mitchell (20 Anni, Regno Unito)

Franck Perera (36 anni, Francia)

Giovanni Venturini (29 anni, Italia)

