FIA F3 | Nannini primo italiano confermato per il 2021, al fianco di HWA Racelab

Ci sarà un rappresentante italiano nella stagione 2021 della Formula 3: Matteo Nannini è stato scelto da HWA Racelab per una delle tre monoposto della squadra tedesca. Il giovane driver, che ha corso quest’anno con Jenzer Motorsport, ha svolto anche i test di fine stagione di Formula 2 con loro.

Nannini ancora al via della Formula 3, stavolta con HWA Racelab

Un’importante conferma per Nannini, al secondo anno nella Formula 3 dopo la buona esperienza nel 2020. Il pilota nostrano ha infatti conquistato un podio a Barcellona in Gara 2, dove è giunto 3° dopo aver condotto una buona corsa partendo davanti a tutti per l’inversione della griglia di Gara 1 – lì aveva appunto colto un 10° posto. HWA Racelab si è interessato a lui, dandogli quindi la chance di un volante per il 2021 oltre a poter provare una vettura di Formula 2 del team teutonico a Sakhir qualche settimana fa. «Siamo felici di avere con noi un altro giovane talento come Matteo. S’inserisce perfettamente nella nostra idea di fabbrica di talenti per la Formula 1. Durante i test in Bahrain ha mostrato una grande voglia d’imparare e, se continuerà così, nella prossima stagione ci divertiremo molto con lui» ha detto Thomas Strick, Team Principal di HWA.

Nannini: “Ho lavorato duramente nel 2020”

«Sono molto contento del mio primo anno in Formula 3, ho lavoro molto duramente e sono migliorato di gara in gara. Ora sto cercando di sfruttare questa esperienza nella prossima stagione di Formula 3. Vorrei ringraziare tutti coloro che credono in me e mi supportano. Non li deluderò» ha aggiunto Nannini.

Copyright foto: Motorsport Week