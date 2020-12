Dakar | Bahrain Raid Xtreme svela Hunter, il veicolo Prodrive che guideranno Roma e Loeb

A poche settimana dall’avvio della Dakar, il team Bahrain Raid Extreme ha mostrato al mondo l’aspetto e la livrea del veicolo Prodrive T1 4×4 che guideranno Nani Roma e Sébastien Loeb nell’edizione 2021.

Il BRX Hunter T1 Prodrive in azione

Dopo i primi scatti rubati (anche se fatti circolare dalla stessa Prodrive…) in cui si è intravisto durante i test il mezzo dotato di un motore a benzina V6 da 3,5 litri, sono state rilasciate altre foto con i dettagli della livrea e un video in cui vediamo l’Hunter – così si chiamerà il veicolo – finalmente in azione. Una specie di teaser che ci fa scoprire i dettagli, anche dentro l’abitacolo, del bestione dall’aspetto massiccio che solcherà dune e deserti dell’Arabia Saudita dal prossimo 2 gennaio.

Il commento di Nani Roma

Roma ha commentato riguardo l’Hunter che si appresta a far debuttare in gara alla Dakar assieme a Loeb: «Il BRX Hunter ha richiesto molto tempo e avere un ruolo nel vederlo prendere vita è stata una grande esperienza. La Dakar è una sfida davvero speciale e correre con BRX nel suo primo rally e mostrare al mondo di cosa è capace Hunter è incredibilmente emozionante». Per lo spagnolo, già due volte vincitore del rally raid nel corso delle sue innumerevoli partecipazioni alla Dakar, si tratta di un ritorno con grandi ambizioni dopo l’esperienza per niente felice quest’anno con il Borgward BX7 Evo; anche per Loeb si tratta di un ritorno in quella che sarà la sua quinta partecipazione alla corsa, per la prima volta all’infuori della cerchia Peugeot. Conclusa la Dakar, il pluricampione WRC poi affronterà una nuova sfida nella sua spettacolare carriera, sempre off road, ovvero l’Extreme E con il team di Lewis Hamilton.

Crediti Immagine di Copertina: Bahrain Raid Xtreme