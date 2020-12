Michelin Pilot Challenge | Bryan Heart Autosport al via con due nuove Hyundai Elantra N TCR nel 2021

Dopo aver vinto anche quest’anno il campionato, Bryan Herta Autosport (in partnership con Curb Agajanian e Hyundai Motor North America) ha confermato la propria presenza nel Michelin Pilot Challenge del 2021. La squadra statunitense correrà con due nuove Elantra N TCR e una Veloster N TCR.

Hyundai Elantra N TCR pronta al debutto nel Michelin Pilot Challenge

Pesante novità in casa Bryan Herta: dal prossimo anno avrà a disposizione il nuovo modello da competizione di Hyundai, la Elantra N TCR. Dotata di un nuovo motore I-4 2.0 turbocompresso, della trazione anteriore e di un cambio a sei marce con palette al volante già visto sulle attuali Veloster N TCR e i30 N TCR, questa sarà messa sul mercato solamente nell’autunno 2021, ma per le squadre e i clienti che fossero già interessanti hanno la possibilità di acquistarla già da oggi. «La Elantra N TCR è la prima versione ad alte prestazioni della berlina compatta ed è pronta per la pista nel 2021. La collaborazione con Bryan Herta Autosport continua e non vediamo l’ora di accogliere nuovi fan» ha detto Olabisi Boyle, vicepresidente e Product Planning and Mobility Strategy di Hyundai Motor North America.

Ecco gli equipaggi di Bryan Herta Autosport

BHA sarà al via quindi con due Elantra N TCR più una Veloster N TCR: sulle prime due, Harry Gottsacker e Mark Wilkins occuperanno la #33 mentre Parker Chase e Ryan Norman saliranno a bordo della #98; sull’ultima vettura coreana #77, il campione in carica Michael Lewis verrà affiancato da Taylor Hagler. Da capire invece dove verrà destinato l’altro titolato Mason Filippi, ma a breve verrà annunciato il suo futuro. Nel calendario 2021 sono previste ben 10 gare, con la stagione che scatterà da Daytona a gennaio.

Copyright foto: Hyundai