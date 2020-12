FIA F2 | Tsunoda promosso da AlphaTauri in Formula 1 per la stagione 2021

Un’incredibile annata in Formula 2 ha permesso a Yuki Tsunoda di raggiungere la Formula 1. Il 20enne è stato scelto da AlphaTauri per la stagione 2021, in sostituzione di Daniil Kvyat, e sarà il primo pilota giapponese dai tempi di Kamui Kobayashi.

Tsunoda correrà in Formula 1 nel 2021 con AlphaTauri

Tre vittorie, quattro pole position, tre giri veloci, un totale di sette podi e il 3° posto finale in classifica: sono questi i numeri collezionati da Tsunoda con Carlin in Formula 2, al debutto nella categoria. In precedenza, il nipponico aveva colto una vittoria in Formula 3 e nell’Euroformula Open nel 2019, vincendo poi la Formula 4 giapponese nel 2018. Tsunoda è supportato fin dagli inizi della propria carriera dalla Honda, a cui si è aggiunta nel corso del tempo la Red Bull che gli ha permesso di salire su una Toro Rosso del 2018 (rimarchiata AlphaTauri) in un test privato a Imola. Anche a seguito dell’ottimo riscontro, sarà lui il secondo pilota di Pierre Gasly e il sostituto di Kvyat, col russo di nuovo fuori dal Circus iridato. «Voglio ringraziare AlphaTauri, Red Bull e Marko per avermi dato questa opportunità, e ovviamente anche Honda per il supporto dato sinora nella mia carriera» ha detto Tsunoda, che ha corso martedì negli Young Driver Test di Abu Dhabi.

Tost: “Sempre costante nei test”

«Red Bull segue la carriera di Yuki da un po’ di tempo e sono sicuro che sarà una grande risorsa per il nostro team. Osservandolo quest’anno in Formula 2, ha dimostrato il giusto mix di aggressività e comprensione tecnica. Durante i test a Imola, quando ha provato la nostra vettura del 2018, i suoi tempi sul giro sono stati molto costanti in simulazione di gara e ha progredito durante la giornata, fornendo feedback utili ai nostri ingegneri» ha detto Franz Tost, Team Principal di AlphaTauri.

