FIA F2 | MP Motorsport promuove Zendeli dalla F3 per la stagione 2021

Dopo il ritorno di Ralph Boschung con Campos, la conferma di Felipe Drugovich in UNI-Virtuosi e la line-up ufficiale di Prema, anche MP Motorsport ha annunciato il primo pilota per la stagione 2021 della Formula 2: Lirim Zendeli è promosso dalla Formula 3 e debutterà nella categoria.

Zendeli debutterà in Formula 2 con MP Motorsport nel 2021

Zendeli ha alle spalle cinque anni di monoposto: il debutto è avvenuto nella Formula 4 tedesca nel 2016, vincendo poi il titolo due anni dopo con US Racing (in partnership con Charouz) che gli ha permesso di passare al Sauber Junior Team by Charouz in Formula 3 nel 2019. Quest’anno ha disputato sempre la F.3, passando però nelle file di Trident e agguantando una vittoria in un’annata ricca di saliscendi per lui. La settimana scorsa, il teutonico ha preso parte ai test di fine stagione della F.2 sul circuito di Sakhir con MP Motorsport, prendendo in mano il volante per tutti e tre i giorni tanto da convincere i vertici della squadra nederlandese. «Sono felice di correre con MP Motorsport nel mio primo anno di Formula 2. I test in Bahrain si sono rivelati estremamente produttivi e sono fiducioso che saremo in grado di presentarci davanti non appena la stagione inizierà» ha detto Zendeli.

Dorsman di MP: “Abbiamo lavorato bene nei test”

Sander Dorsman, Team Principal di MP Motorsport, ha aggiunto: «È un vero piacere dare il benvenuto a Lirim nel nostro team, il suo talento è stato evidente per noi dal momento in cui ha iniziato a vincere nella Formula 4 tedesca nel 2017. Abbiamo lavorato molto bene insieme nei test della settima scorsa e non vediamo l’ora che cominci una stagione che speriamo possa garantirci delle vittorie. Sono sicuro che farà bene».

