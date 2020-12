Tutti i numeri di Audi nel 2020: titoli nel GTWC Europe e nel TCR Europe

È stato un 2020 ricco di successi per Audi Sport: nonostante la difficile situazione dovuto alla pandemia del COVID-19, la Casa degli Anelli ha raccolto diversi titoli nei vari campionati internazionali e nazionali, tra cui quello della Sprint Cup nel GT World Challenge Europe.

I numeri ottenuti nel panorama GT

Numeri davvero incredibili per l’Audi R8 LMS GT3: 151 gare, 48 vittorie e un totale di 139 arrivi sul podio. Praticamente una corsa su tre è stata vinta da una vettura della Casa degli Anelli, con almeno un podio in quasi tutti i campionati che ha affrontato. Alla fine sono stati messi in bacheca sette titoli piloti, tra cui quello ottenuto da Dries Vanthoor e da Charles Weerts nel GT World Challenge Europe, a bordo di un esemplare del Team WRT. La versione GT4 ha invece avuto un incremento di successi rispetto al 2019: la percentuale di vittorie è cresciuta dal 18,5% al 22% e c’è da considerare anche il trionfo nel campionato francese, che ha avuto al via sempre 30 auto. Saintéloc Racing si è assicurato la classifica Pro-Am per il terzo anno consecutivo con Gregory Guilvert e Fabien Michal.

Gioie e trionfi anche nel TCR

Anche il panorama TCR ha regalato diverse gioie. L’Audi RS 3 LMS si è ben contraddistinta in giro per il mondo, a cominciare anche dal WTCR grazie al titolo rookie ottenuto da Gilles Magnus con Comtoyou. Si passa poi al TCR Europe, dove Mehdi Bennani si è aggiudicato il titolo nell’ultima gara di Jarama e il compagno di squadra Nicolas Baert quello degli esordienti. Successi anche in Germania, Giappone, Nuova Zelanda e Canada, così come quello sfiorato in Italia.

