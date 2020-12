FIA F3 | Prema annuncia il primo nome per la stagione 2021: ecco Arthur Leclerc!

È la Prema ad aprire il valzer dei futuri annunci per la Formula 3 del 2021. La squadra italiana, che anche quest’anno ha conquistato sia il titolo team che piloti, ha ufficializzato Arthur Leclerc, promosso dal Formula Regional European Championship dove ha ottenuto il 2° posto.

Un altro Leclerc si avvicina alla Formula 1

Si avvicina sempre più alla Formula 1 Arthur Leclerc, fratello minore del ben più noto Charles e attivo con la Ferrari nel Circus iridato. Il 20enne monegasco fa parte della Ferrari Driver Academy e affronterà quindi la sua quarta stagione completa in monoposto proprio nella difficile e competitiva Formula 3. Nel 2018 ha debuttato nel campionato francese di Formula 4, concludendo 3° nel 2019 nella più impegnativa F.4 tedesca. Nel 2020, Leclerc ha accumulato sei vittorie e otto pole position nel FREC, perdendo il titolo a discapito del compagno di squadra Gianluca Petecof. Nonostante ciò, è stato confermato già in Prema e René Rosin (Team Principal della compagine veneta) ha detto: «Ha vissuto una stagione di alta qualità nel 2020, raccogliendo più vittorie di qualunque altro nel Formula Regional. Le sue capacità si fondono con un approccio dedito al duro lavoro dietro le quinte, che è chiaramente ciò che cerchiamo a questi livelli».

Leclerc: “Felice di essere ancora con Prema”

Anche Leclerc ha voluto dire la sua: «Sono davvero felice di passare alla Formula 3 con Prema nel 2021. Ho un bel po’ di esperienza con la squadra perché sarà il mio secondo anno con loro e abbiamo stabilito un rapporto speciale. Sarà una sfida completamente nuova per me, con molti più piloti al via e un format del weekend che sembra eccitante».