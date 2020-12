Ciocchetto Event, anche Paolo Andreucci all’evento di chiusura della stagione rallistica italiana

La stagione dei rally di casa nostra volge ormai al termini con le ultime cartucce da sparare in questo disgraziato 2020. Archiviati i campionati nazionali, è tempo per gli ultimi eventi speciali come il Ciocchetto Event, previsto dal 19 al 20 dicembre. Tra gli iscritti in gara anche una colonna del movimento rallistico quale è Paolo Andreucci.

Andreucci ritrova Castiglioni e la Citroen C3 R5

Il piluricampione sarà infatti schierato dal team BB Competition, gareggiando con la Citroen C3 R5 (in testa all’articolo la livrea della vettura) della scuderia Peletto Racing Team, con la quale ha affrontato per la prima volta, e con profitto, il Campionato Italiano Rally Terra quest’anno. Al suo fianco alle note David Castiglioni, con il quale torna a condividere un abitacolo dal Rally di Roma Capitale di due anni fa, quando l’esperto navigatore sostituì l’infortunata Anna Andreussi.

BB Competition cerca la riconferma al Ciocchetto

Il team ligure BB Competition, per la cronaca, è il vincitore uscente del Ciocchetto, con il presidente della squadra Claudio Arzà affiancato in quella occasione proprio da Castiglioni, entrambi a bordo della Skoda Fabia R5; da notare che sempre nel 2019 al secondo posto si piazzò, allora sulla Peugeot 208 T16 R5 di PRT, la coppia Ucci-Ussi, di recente equipaggio vincitore del Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici. «Sarà per la nostra scuderia una valida opportunità per ringraziare i nostri partner del loro fondamentale supporto in un anno di difficoltà generale, regalando loro la grande visibilità che un campionissimo come Paolo può garantire», ha commentato Arzà. In gara ci sarà anche il patron di Peletto SrL, ovvero Stefano Peletto, che correrà con Maurizio Bodda sulla Volkswagen Polo GTI R5 preparata da PA Racing.

I dettagli del Ciocchetto Event

Il Ciocchetto Event si svolgerà nella Tenuta Il Ciocco, in Toscana ovviamente, nel format di due tappe tra sabato e domenica. Si parte il 19 alle ore 15, con una prima giornata che includerà anche una SuperSpeciale notturna, e si chiude il 20 entro le ore 13:50, orario previsto di arrivo, mentre la premiazione si terrà alle 16:30: in tutto saranno tredici le prove speciali.