WEC | Jani torna nel Mondiale al fianco di Estre nel 2021, Christensen lascia

Continua rivoluzione in casa Porsche per il prossimo anno, anche nel FIA World Endurance Championship: Neel Jani prenderà il posto di Michael Christensen sulla Porsche 911 RSR-19 #92 nella stagione 2021, affiancando così l’altro ufficiale Kevin Estre.

Jani torna nel WEC con la Porsche, via Christensen

Dopo aver disputato una stagione deludente in Formula E e messo sempre all’ombra da André Lotterer, Jani è stato sostituito definitivamente da Pascal Wehrlein e Porsche ha deciso di girarlo verso il WEC. Lo svizzero ritorna così nel Mondiale dove aveva vinto il titolo in LMP1 e la 24 Ore di Le Mans nel 2016. Nel 2017, dopo l’uscita dei tedeschi, si era unito a Rebellion nella Super Season 2018-19 prima di passare in Formula E. Estre sarà il suo nuovo compagno di squadra e il prossimo anno correranno assieme sempre nella classe GTE-Pro come piloti ufficiali di Porsche, mentre Christensen ha definitivamente lasciato la Casa di Stoccarda: il danese non appare nemmeno tra i piloti ufficiali, perdendo quindi il suo status come successo a Nicky Tandy (che correrà con Corvette nell’IMSA) e a Earl Bamber (in GTD con il proprio team sempre nell’IMSA).

Bamber, Tandy e Christensen: tre importanti eliminati dai piani Porsche

La scelta di escludere Christensen ma anche Tandy e Bamber dai programmi ufficiali sono una mossa molto inaspettata per Porsche: Tandy-Bamber (assieme a Laurens Vanthoor) avevano vinto una spettacolare 24 Ore di Spa ma, mentre Christensen l’aveva vinta nel 2019. Fuori dai programmi anche Patrick Pilet, Sven Muller e Dirk Werner.

Copyright foto: per gentile concessione della Formula E