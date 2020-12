GTWC | Bortolotti lascia Audi, pronto il ritorno in Lamborghini nel 2021

Arriva una notizia inaspettata al termine dell’anno e con la conclusione dell’Intercontinental GT Challenge a Kyalami: Mirko Bortolotti lascerà Audi Sport ed è pronto a tornare in Lamborghini nel 2021. Confermato il suo addio, al contrario invece il suo passaggio alla Casa di Sant’Agata Bolognese di cui si è tanto vociferato in queste ultime ore.

Bortolotti dice addio ad Audi, destinazione Lamborghini?

Bortolotti è pronto a tornare a casa, perlomeno con Lamborghini che lo ha accolto fin dal 2014. È ufficiale la sua uscita da Audi, così come è sicura la sua firma per un altro costruttore per il prossimo anno: dovrebbe essere proprio la Casa di Sant’Agata Bolognese la destinazione finale, dove tornerà in equipaggio con Andrea Caldarelli e Marco Mapelli in Orange1 FFF Racing Team by ACM. In attesa di confermare il tutto, Bortolotti ha detto al termine della 9 Ore di Kyalami che «è stata l’ultima gara con Audi Sport, dato che il prossimo anno correrò con un altro marchio. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti in Audi Sport e WRT per il grande anno che abbiamo avuto assieme. Non continuerò con loro ma avrò sempre molto rispetto, ho dei bei ricordi di questa stagione anche se è stata dura per altri motivi».

Bortolotti contento del 2° posto alla 9 Ore di Kyalami

Bortolotti ha chiuso 2° l’ultimo round dell’Intercontinentale, assieme a Frederich Vervisch e a Charles Weerts con l’Audi R8 LMS GT3 Evo del Team WRT dopo un’ultima ora inaspettata e devastata dalla pioggia. «Sono abbastanza soddisfatto di questo risultato, penso che dobbiamo essere contenti. Pochi metri hanno fatto la differenza per la vittoria, siamo dovuti rientrare ai box per azzerare il tempo di guida di Fred altrimenti avremmo ricevuto una penalità» ha concluso l’italiano.

Copyright foto: SRO / Patrick Hecq Photography