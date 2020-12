WTCR | Raccolti oltre 30mila euro per gli ospedali spagnoli che lottano contro il COVID-19

Grazie all’iniziativa #RaceToCare, il FIA WTCR ha raccolto ben 33.354 euro negli ultimi due appuntamenti di Aragón, destinandoli agli ospedali di Alcañiz e di Aragón che stanno lottando contro il COVID-19. un bel gesto da parte del Mondiale e di Eurosport Events, promoter della serie, già protagonisti in questo modo con l’ospedale di Budapest.

Una donazione “doppia” per gli ospedali spagnoli

Il doppio evento del WTCR − FIA World Touring Car Cup al MotorLand Aragón ha dato modo di raccogliere ulteriori fondi per #RaceToCare nella lotta al COVID-19. L’iniziativa lanciata da Eurosport Events in sostegno a quella della FIA #PurposeDriven ha garantito una raccolta di 16.677 euro nella Race of Spain e altrettanti nella Race of Aragón, che sono stati donati all’ospedale Comarcal de Alcañiz e all’Instituto de Investigacion Sanitaria Aragón. L’ospedale Comarcal de Alcañiz utilizzerà i fondi di WTCR #RaceToCare per aggiungere letti per i pazienti e acquistare nuovi ventilatori polmonari. L’Instituto de Investigacion Sanitaria Aragón investirà i soldi in progetti di ricerca per migliorare e velocizzare le diagnosi dei casi, migliorando i trattamenti sui pazienti. Nel 2020 le donazioni hanno riguardato anche altri ospedali dopo le gare di Zolder, Nürburgring Nordschleife, Slovakia Ring ed Hungaroring tra settembre e ottobre: in particolare, si è riuscito a donare ben 16.667 euro all’ospedale di Budapest dopo la tappa ungherese.

Come funziona la #RacetoCare?

Il promoter Eurosport Events vuole sostenere la campagna FIA #PurposeDriven donando €1 per ogni km percorso dai piloti del WTCR nel 2020. Tutti i concorrenti, team e addetti ai lavori sono invitati a dare il loro contributo per raggiungere l’obiettivo di raccogliere €100,000 entro fine stagione.

