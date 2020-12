IGTC | 9 Ore di Kyalami, Qualifiche: primo acuto stagionale di Honda con Farnbacher

Arriva la prima pole position dell’anno proprio nell’ultimo appuntamento stagionale per la Honda di JAS Motorsport. Mario Farnbacher ottiene il miglior tempo nello Shootout della 9 Ore di Kyalami, che appunto chiude l’Intercontinental GT Challenge.

Honda in pole position con Farnbacher nello Shootout

Honda ritorna davanti a tutti nelle qualifiche dopo un anno di assenza: Farnbacher ha preso in mano la Honda NSX GT3 Evo per l’ultimo Shootout (riservato ai migliori sei delle qualifiche) facendo registrare un tempo di 1’41”581. Lui, Renger van der Zande e Bertrand Baguette – che sostituisce Dane Cameron – erano stati nel complesso i migliori anche nelle qualifiche, confermando quindi l’ottimo stato di grazia in questo weekend sudafricano, soprattutto del pilota tedesco. Jordan Pepper si classifica 2° con la Bentley Continental GT3 tornata nelle vesti ufficiali di M-Sport, con il driver locale che si gioca il titolo del campionato con Maxime Soulet e Jules Gounon. Segue al 3° posto la BMW M6 GT3 di Walkenhorst Motorsport con Sheldon van der Linde, l’Audi LMS GT3 Evo di Car Collection con Christopher Haase, la Porsche 911 GT3 R di GPX Racing con Matt Campbell e l’altra BMW di Walkenhorst con David Pittard.

Audi e Porsche indietro

Le due Audi del Team WRT sono rimaste fuori dallo Shootout prendendosi la settima e l’ottava piazza nelle qualifiche combinate, con la#32 di Vervisch-Bortolotti-Weerts davanti alla #31 di Vanthoor-Winkelhock-van der Linde. Chiudono la classifica la seconda Bentley di M-Sport, la Porsche di Dinamic, la Porsche di Lechner Racing e la seconda Audi di Car Collection (ma questa senza le insegne ufficiali di Audi Sport).

Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli 2020 – Kyalami 9 Hours: qualifiche e shootout



