FIA F2 | Test Sakhir, Giorno 3: Deletraz cala il sipario con MP Motorsport

Si sono conclusi ieri i test collettivi della Formula 2 a Sakhir, che di fatto spengono i motori della stagione 2020. Louis Delétraz ha segnato il miglior tempo nella sessione mattutina con MP Motorsport, rimanendo imbattuto anche nel pomeriggio.

Deletraz cala l’asso già al mattino

Ieri mattina, Delétraz è stato in grado di spezzare il dominio messo in pista da Jehan Daruvala, sempre il più veloce nelle precedenti due giornate ma comunque costantemente tra le prime posizioni della classifica. Lo svizzero ha fatto registrare un tempo di 1’41”827, lasciando indietro l’indiano di Carlin di 0”178. Ben più lontano Jüri Vips, 3° con Hitech GP a +0”318. Tempi simili per Dan Ticktum e Liam Lawson, con il britannico di Carlin più rapido di soli due millesimi rispetto al neozelandese di Hitech GP. In ordine, nella top-10 troviamo anche Lirim Zendeli (MP Motorsport), Ralph Boschung (Campos), Logan Sargeant (Campos), Guilherme Samaia (Charouz) e Christian Lundgaard (ART Grand Prix). Clement Novalak è passato invece da Trident a UNI-Virtuosi, fermandosi al 14° posto, mentre Bent Viscaal ha fatto il suo debutto proprio con Trident e si è posizionato 16°. Solo 17° Oscar Piastri con Prema.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Louis Deletraz MP Motorsport 1m41.827s 25 2 Jehan Daruvala Carlin 1m42.005s +0.178s 31 3 Juri Vips Hitech GP 1m42.145s +0.318s 46 4 Dan Ticktum Carlin 1m42.302s +0.475s 30 5 Liam Lawson Hitech GP 1m42.304s +0.477s 40 6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m42.409s +0.582s 35 7 Ralph Boschung Campos Racing 1m42.479s +0.652s 9 8 Logan Sargeant Campos Racing 1m42.524s +0.697s 26 9 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m42.606s +0.779s 36 10 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m42.695s +0.868s 39 11 Felipe Drugovich Virtuosi Racing 1m42.697s +0.870s 39 12 Robert Shwartzman Prema 1m42.818s +0.991s 32 13 Marino Sato Trident 1m43.009s +1.182s 16 14 Clement Novalak Virtuosi Racing 1m43.028s +1.201s 37 15 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m43.164s +1.337s 28 16 Bent Viscaal Trident 1m43.478s +1.651s 35 17 Oscar Piastri Prema 1m43.521s +1.694s 30 18 Roberto Merhi HWA Racelab 1m43.704s +1.877s 19 19 David Beckmann Charouz Racing System 1m43.966s +2.139s 19 20 Matteo Nannini HWA Racelab 1m44.749s +2.922s 22 21 Marcus Armstrong DAMS 1m47.574s +5.747s 41 22 Roy Nissany DAMS 1m47.964s +6.137s 43

Drugovich svetta nel pomeriggio

Felipe Drugovich ha emesso l’ultimo “urlo”, firmando il miglior crono del pomeriggio con UNI-Virtuosi. Il brasiliano – che ha già il posto sicuro con il team britannico nel 2021 – ha registrato un 1’42”435, lasciando indietro Oscar Piastri di oltre tre decimi. Di seguito, troviamo Marcus Armstrong con DAMS, Robert Shwartzman con Prema e Novalak. Samaia si porta a casa la sesta piazza, davanti a Roy Nissany (DAMS), la “sorpresa” Roberto Merhi (HWA Racelab), David Beckmann (Charouz) e il nostro Matteo Nannini (HWA). Problemi per Boschung – ha percorso solo cinque giri – per Viscaal, quest’ultimo con la pila a combustibile difettosa.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Felipe Drugovich Virtuosi Racing 1m42.435s 26 2 Oscar Piastri Prema 1m42.784s +0.349s 33 3 Marcus Armstrong DAMS 1m42.827s +0.392s 25 4 Robert Shwartzman Prema 1m43.268s +0.833s 32 5 Clement Novalak Virtuosi Racing 1m43.411s +0.976s 35 6 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m43.612s +1.177s 41 7 Roy Nissany DAMS 1m43.652s +1.217s 32 8 Roberto Merhi HWA Racelab 1m43.665s +1.230s 29 9 David Beckmann Charouz Racing System 1m43.922s +1.487s 47 10 Matteo Nannini HWA Racelab 1m44.228s +1.793s 28 11 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m45.504s +3.069s 38 12 Louis Deletraz MP Motorsport 1m46.787s +4.352s 42 13 Liam Lawson Hitech GP 1m47.218s +4.783s 42 14 Logan Sargeant Campos Racing 1m47.387s +4.952s 53 15 Marino Sato Trident 1m47.527s +5.092s 49 16 Juri Vips Hitech GP 1m47.727s +5.292s 36 17 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m47.914s +5.479s 15 18 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m48.074s +5.639s 47 19 Jehan Daruvala Carlin 1m48.236s +5.801s 50 20 Dan Ticktum Carlin 1m48.258s +5.823s 50 21 Ralph Boschung Campos Racing no time 5 22 Bent Viscaal Trident no time 0

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited