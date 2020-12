WRC | Proseguono i test della nuova Hyundai i20 N Rally2 [VIDEO]

I test per la nuova Hyundai i20 N Rally2 procedono a spron battuto, dopo le prime sessioni dello scorso mese con a bordo il neocampione WRC3 Jari Huttunen ed Ott Tanak.

Craig Breen debutta sulla Hyundai i20 N Rally2

Dagli asfalti della base di Hyundai Motorsport in Germania e gli sterrati italiani si passa nuovamente al fondo cemento, però in terra francese, per proseguire le rifiniture di una vettura che andrà via via a sostituire dal 2021 – l’omologazione, se tutto va bene, è prevista per il prossimo luglio – la vecchia i20 R5, dopo cinque anni di onorata carriera. Nei nuovi test disputati nella regione dell’Alta Saona, nell’ovest della Francia, è salito questa volta a bordo della nuova Rally2 gommata Pirelli Craig Breen, fresco dalla conferma in Hyundai Motorsport come terzo pilota ufficiale, che andrà ad alternarsi lungo la stagione 2021 con Dani Sordo.

Il test di Breen

L’irlandese ha affrontato una sessione con la i20 N Rally2 in condizioni invernali, ma decisamente meno proibitive rispetto a quanto visto nello scorso weekend all’ACI Rally Monza: neve sì, ma asfalti che ad occhio sono sembrati più puliti ed asciutti, come si vede dal video (visibile in testa) caricato dal canale LPV88 su Youtube e rilanciato dal sito RallyeSport. Dovrebbero seguire nei prossimi giorni altre sessioni di prova, sempre in territorio francese.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport