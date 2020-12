WRC | Sordo e Breen completano la line up 2021 di Hyundai Motorsport

Ieri abbiamo accennato alla possibilità che Craig Breen possa essere ulteriormente confermato da Hyundai Motorsport per correre nel WRC 2021, questa volta con un programma più sostanzioso rispetto alle chiamate estemporanee effettuate volta per volta dal team nell’ultimo biennio. Oggi è arrivata la conferma, anche dallo stesso pilota attraverso i suoi social: l’irlandese e il suo navigatore Paul Nagle saranno parte della squadra e divideranno la terza i20 Coupé WRC con Dani Sordo e il suo rispettivo copilota, che non sarà più Carlos Del Barrio.

La promozione di Craig Breen

«Sono così felice di poter condividere la notizia che io e Paul continueremo con Hyundai Motorsport anche il prossimo anno con un programma ancora più completo nel WRC!», ha scritto oggi Breen sui suoi profili social. «Questo è qualcosa su cui abbiamo lavorato parecchio negli ultimi anni e finalmente siamo stati premiati. È stato un viaggio straordinario fino a questo punto e non vediamo l’ora di continuare questa storia il prossimo anno. Grazie a tutte le persone che sono state accanto per aiutarci ad arrivare a questo punto, non vedo l’ora di continuare a lavorare con voi per tutto il prossimo anno. Che modo perfetto per passare un Natale sistemati, il miglior regalo che uno potesse ricevere!». Negli ultimi due anni, dopo aver concluso il suo cammino con Citroen nel WRC, come abbiamo detto, Breen ha svolto il ruolo part time per Hyundai Motorsport partecipando nel 2019 al Rally Estonia, evento di preparazione per il successivo Rally di Finlandia, in cui chiuse al settimo posto, e al Rally del Galles, dove si è classificato ottavo. Un ruolo da uomo squadra chiamato per l’occasione e ricoperto anche nel 2020, partecipando al Rally di Svezia in sostituzione di Sébastien Loeb (concluse settimo) e ottenendo un signor risultato al Rally Estonia, gara nel frattempo entrata nel WRC, con uno splendido secondo posto.

Sordo ancora con Hyundai nel 2021

La line-up di Hyundai Motorsport nell’anno domini 2021 del WRC è così completa: Thierry Neuville, alla sua ultima stagione con il team, ed Ott Tanak saranno i piloti che correranno in tutti gli appuntamenti, mentre Craig Breen e Dani Sordo (con un nuovo navigatore che presto verrà annunciato) si divideranno i round sulla terza i20 WRC. Ricordiamo che Sébastien Loeb ha terminato il suo cammino con Hyundai dopo aver fatto parte della squadra, come part time, nell’ultimo biennio, per concentrarsi sulla Dakar 2021.

Era inevitabile aspettarsi una ulteriore conferma per lo spagnolo, che ha dichiarato di sentirsi in squadra come in una famiglia, «in questo 2020 più che mai». Due terzi delle vittorie ottenute in carriera nel Mondiale Rally Sordo le ha ottenute proprio con Hyundai, conquistando negli ultimi due anni altrettante edizioni del Rally Italia Sardegna, e contribuendo con la sua solidità ed esperienza alla conquista dei due titoli costruttori per la squadra di Alzenau. Così il team principal Andrea Adamo ha commentato la definizione della line-up per il 2021: «Tutti e quattro i piloti hanno dimostrato la loro velocità e il loro impegno quest’anno, con vittorie e podi a supporto della nostra lotta per il titolo [il team è infatti andato a podio in tutti e sette gli appuntamenti del 2020, ndr]. I nostri equipaggi offrono la miscela perfetta di esperienza e desiderio di vittoria, a rinfocolare le nostre speranze per il titolo 2021 – sia nei costruttori che nei piloti – e siamo lieti di averli nella nostra organizzazione».

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport