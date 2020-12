IGTC | 9 Ore di Kyalami 2020: anteprima e orari del weekend

Scarsa partecipazione per l’ultimo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge. Al contrario di quanto visto lo scorso anno, alla 9 Ore di Kyalami ci saranno solamente 12 equipaggi al via nella corsa che deciderà il titolo della stagione 2020.

Intercontinental GT Challenge, 9 Ore di Kyalami 2020: programma ed orari

Giovedì 10 dicembre

10.00 – Test privati 1 (120 minuti)

14.20 – Test privati 2 (120 minuti)

18.05 – Prove libere (90 minuti)

Venerdì 11 dicembre

11.30 – Pre-Qualifiche (105 minuti)

14.20 – Qualifiche (Q1 15’ / Q2 15’ / Q3 15’)

16.00 – Pole Shootout (15 minuti)

Sabato 12 dicembre

11.00 – Gara (9 ore)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CET). Le sessioni saranno visibili gratuitamente sul canale YouTube ufficiale.

Intercontinental GT Challenge, 9 Ore di Kyalami 2020: anteprima del weekend

Da 28 si passa a 12 auto: questi sono i numeri di differenza tra l’edizione 2019 e quella 2020 della 9 Ore di Kyalami, che chiuderà la lunga (per quanto riguarda distribuita nel tempo) e difficile stagione dell’Intercontinental GT Challenge. Apertissima la lotta al titolo: Earl Bamber e Laurents Vanthoor con la Porsche sono momentaneamente in testa con 31 punti, seguiti a -1 da Matt Campbell-Matthieu Jaminet-Patrick Pilet sempre su Porsche. Jules Gounon-Jordan Pepper-Maxime Soulet con la Bentley sono invece a -3 ma nelle ultime due gare non sono andati oltre un 9° posto, mentre Nicky Catsburg e Augusto Farfus con la BMW sono a quota 25 punti ma grazie al solo successo di Indianapolis. Per il resto, la griglia è davvero povera: tre Audi (che avranno una livrea speciale), due Bentley, quattro Porsche, una Honda e due BMW, con assenze pesanti da parte di Aston Martin, Ferrari Lamborghini e Mercedes-AMG che hanno ritrattato i loro programmi dopo la pandemia di COVID-19.

Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli 2020 – Kyalami 9 Hours: entry list

Car # Team Manufacturer Driver 1 Driver 2 Driver 3 Car Class 7 Bentley Team M-Sport Bentley Jules Gounon Maxime Soulet Jordan Pepper Bentley Continental GT3 Overall 8 Bentley Team M-Sport Bentley Alex Buncombe Seb Morris Oliver Jarvis Bentley Continental GT3 Overall 9 Lechner Racing Porsche Saul Hack Andre Bezuidenhout Dylan Pereira Porsche 911 GT3 R Pro-Am 30 Team Honda Racing Honda Mario Farnbacher Renger van der Zande Bertrand Baguette Honda NSX GT3 2019 Overall 31 Audi Sport Team WRT Audi Markus Winkelhock Kelvin van der Linde Dries Vanthoor Audi R8 LMS GT3 Overall 32 Audi Sport Team WRT Audi Mirko Bortolotti Charles Weerts Frederic Vervisch Audi R8 LMS GT3 Overall 34 Walkenhorst Motorsport BMW Augusto Farfus Nicky Catsburg Sheldon van der Linde BMW M6 GT3 Overall 35 Walkenhorst Motorsport BMW Martin Tomczyk David Pittard Nicholas Yelloly BMW M6 GT3 Overall 36 GPX Racing Porsche Matt Campbell Patrick Pilet Mathieu Jaminet Porsche 911 GT3 R Overall 44 Audi Sport Team Car Collection Porsche Mattia Drudi Patric Niederhauser Christopher Haase Audi R8 LMS GT3 Overall 45 Car Collection Audi Martin Lechman Milan Dontje Dennis Marschall Audi R8 LMS GT3 Silver 54 Dinamic Motorsport Porsche Laurens Vanthoor Earl Bamber Kevin Estre Porsche 911 GT3 R Overall

