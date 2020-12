FIA F2 | Test Sakhir, Giorno 2: Daruvala rimane al comando con Carlin

È di nuovo Jehan Daruvala a concludere in prima posizione nei test collettivi della Formula 2 a Sakhir. Il pilota della Carlin ha imposto il miglior tempo nella seconda giornata in occasione della sessione pomeridiana, concludendo invece 2° al mattino dietro a Ralph Boschung.

Boschung apre la sessione mattutina

Boschung è stato il migliore nella sessione mattutina, in grado di segnare un tempo di 1’4”244 con la monoposto di Campos. Daruvala si è “accontentato” del 2° posto con un ritardo di soli 0”027: lui e lo svizzero si sono contesi a lungo la vetta, dimostrandosi quelli più in forma nelle tre ore. Liam Lawson è uno dei pochi rimasto vicino ai primi due, piazzandosi 3° con Hitech GP a +0”093; il suo compagno di squadra Jüri Vips è invece terzo ma con ben tre decimi di ritardo. Christian Lundgaard è 5° con ART Grand Prix, seguono la UNI-Virtuosi di Felipe Drugovich, la DAMS di Marcus Armstrong, la Carlin di Dan Ticktum, la DAMS di Roy Nissany e la Trident di Marino Sato. Nel fondo i due della Prema, Oscar Piastri e Robert Shwartzman: l’australiano aveva giusto segnato un riferimento all’inizio, mentre il russo è sceso in pista a soli dieci minuti dal termine.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Ralph Boschung Campos Racing 1m42.244s 33 2 Jehan Daruvala Carlin 1m42.271s +0.027s 43 3 Liam Lawson Hitech GP 1m42.337s +0.093s 35 4 Juri Vips Hitech GP 1m42.550s +0.306s 30 5 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m42.819s +0.575s 32 6 Felipe Drugovich Virtuosi Racing 1m42.931s +0.687s 45 7 Marcus Armstrong DAMS 1m42.961s +0.717s 39 8 Dan Ticktum Carlin 1m43.018s +0.774s 44 9 Roy Nissany DAMS 1m43.082s +0.838s 36 10 Marino Sato Trident 1m43.095s +0.851s 41 11 Logan Sargeant Campos Racing 1m43.099s +0.855s 42 12 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m43.117s +0.873s 33 13 Clement Novalak Trident 1m43.277s +1.033s 22 14 David Beckmann Charouz Racing System 1m43.316s +1.072s 37 15 Louis Deletraz MP Motorsport 1m43.464s +1.220s 41 16 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m43.718s +1.474s 38 17 Matteo Nannini HWA Racelab 1m43.855s +1.611s 28 18 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m44.650s +2.406s 44 19 Roberto Merhi HWA Racelab 1m45.844s +3.600s 17 20 Guanyu Zhou Virtuosi Racing 1m47.579s +5.335s 53 21 Oscar Piastri Prema 1m48.139s +5.895s 46 22 Robert Shwartzman Prema 2m03.206s +20.962s 31

Daruvala davanti al pomeriggio

Nel pomeriggio, Daruvala ha di nuovo concluso la giornata davanti a tutti e replicando le prestazioni messe in pista ieri. L’indiano è sceso sotto il muro dell’1’42” grazie a un crono di 1’41”686, di 0”167 migliore di Shwartzman. Ticktum è 3°, poi troviamo Lawson, Armstrong, Drugovich, Louis Delétraz (MP Motorsport), David Beckmann (Charouz), Guilherme Samaia (Charouz) e Clement Novalak (Trident). Dopo aver guidato la prima mezz’ora, Piastri ha completato solo 19 giri e si è classificato 14°. Domani si ritorna in pista alle 09.00 locali per la terza giornata.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Jehan Daruvala Carlin 1m41.686s 34 2 Robert Shwartzman Prema 1m41.853s +0.167s 33 3 Dan Ticktum Carlin 1m42.050s +0.364s 35 4 Liam Lawson Hitech GP 1m42.177s +0.491s 39 5 Marcus Armstrong DAMS 1m42.281s +0.595s 42 6 Felipe Drugovich Virtuosi Racing 1m42.373s +0.687s 29 7 Louis Deletraz MP Motorsport 1m42.375s +0.689s 23 8 David Beckmann Charouz Racing System 1m42.398s +0.712s 40 9 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m42.415s +0.729s 38 10 Clement Novalak Trident 1m42.467s +0.781s 47 11 Logan Sargeant Campos Racing 1m42.512s +0.826s 36 12 Guanyu Zhou Virtuosi Racing 1m42.629s +0.943s 47 13 Ralph Boschung Campos Racing 1m42.635s +0.949s 31 14 Juri Vips Hitech GP 1m42.672s +0.986s 39 15 Oscari Piastri Prema 1m42.719s +1.033s 33 16 Marino Sato Trident 1m32.869s +1.183s 53 17 Roy Nissany DAMS 1m42.876s +1.190s 30 18 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m42.888s +1.202s 41 19 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m43.068s +1.382s 18 20 Matteo Nannini HWA Racelab 1m43.744s +2.058s 25 21 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m44.519s +2.833s 35 22 Roberto Merhi HWA Racelab 1m44.981s +3.295s 19

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited