CIGT | Già pubblicato il nuovo calendario 2021: ci sarà anche Pergusa!

Era già circolata una prima bozza durante il weekend scorso in occasione dell’ultimo round di Vallelunga, ma ora è ufficiale: saranno otto gli appuntamenti del Campionato Italiano Gran Turismo nel 2021. Grande sorpresa è l’inserimento di Pergusa, che aprirà la serie Endurance.

Ufficiale il nuovo calendario del CIGT 2021

È già ufficiale il calendario del Campionato Italiano Gran Turismo 2021, presentato ai team sabato scorso a Vallelunga nel corso dell’ultimo round della serie Sprint. Anche il prossimo anno la serie tricolore sarà articolata in due campionati, Sprint ed Endurance, la cui regolamentazione ricalcherà in larga parte quella delle ultime due stagioni, con quattro appuntamenti per ciascuna serie. La 19esima edizione del GT italiano si aprirà a Monza il prossimo 2 maggio con la prova inaugurale della serie Sprint, per poi approdare in Sicilia, a Pergusa, tre settimane dopo, per l’esordio della serie Endurance. Il ritorno sulla pista ennese è la novità del calendario 2021, tenuto conto che l’ultima presenza del GT tricolore in Sicilia risale al lontano maggio 2004. La seconda prova della serie Sprint si correrà il 6 giugno a Misano, seguita dalla seconda Endurance al Mugello l’11 luglio. Dopo la pausa estiva il campionato riprenderà ad Imola il 5 settembre con il terzo weekend della serie Sprint a cui seguirà Vallelunga, il 19 settembre, per la terza prova Endurance. Il gran finale delle due serie si disputerà al Mugello, il 10 ottobre per lo Sprint e a Monza il 31 dello stesso mese per la serie Endurance.

Pergusa: fresco e piacevole ritorno

La notizia che rimane più importante è la scelta di richiamare Pergusa: come detto, l’assenza risale fin dal 2004 e avere il bel tracciato siciliano nel calendario potrà dargli di nuovo lustro. Con la 24H Series che ha coinvolto Pergusa quest’anno e il round del CIGT nel 2021, il motorsport sembra essere ritornato importante in Sicilia.

Calendario 2021



2 maggio – Monza – Sprint

23 maggio – Pergusa – Endurance

6 giugno – Misano – Sprint

11 luglio – Mugello – Endurance

5 settembre – Imola – Sprint

19 settembre – Vallelunga – Endurance

10 ottobre – Mugello – Sprint

31 ottobre – Monza – Endurance

Copyright foto: ACI Sport