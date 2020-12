WRC | Craig Breen verso la conferma in Hyundai Motorsport

Questa estate avevamo chiesto ad Andrea Adamo, team principal di Hyundai Motorsport, delucidazioni sul futuro di Craig Breen, pilota part time che negli ultimi due anni è stato schierato quattro volte sulla i20 Coupé WRC in eventi del Mondiale Rally. L’ingegnere piemontese non ha dato dei dettagli precisi sul programma dell’irlandese nel 2021, anche perché i tempi evidentemente non erano ancora maturi per una decisione. Fatto sta che comunque il plausibile potrebbe diventare realtà, ovvero si prospetta per Breen una stagione con Hyundai Motorsport molto più fitta e dettagliata.

Le chance di Breen con Hyundai nel WRC

La soffiata la offre DirtFirsh, che di recente ha interrogato lo stesso Adamo in merito. Il quale ha spiegato che la squadra mise alla prova l’ex pilota Citroen al Rally di Finlandia del 2019, dove terminò settimo all’esordio nel WRC con la vettura. Il successivo ottavo posto al Rally del Galles ha messo un po’ di pressione a Breen, con il team principal che gli disse chiaramente che avrebbe avuto una terza chance al Rally di Svezia del 2020 per vedere se la collaborazione sarebbe potuta andare avanti. In questo round l’irlandese ottenne un altro settimo posto, ma poi ottenne una ulteriore possibilità per il Rally Estonia: una fiducia in questo caso ben ripagata con il secondo posto conquistato. «Quindi penso che se lo meriti [il posto in squadra, ndr], anche perché ha accettato di far parte di Hyundai facendo altre cose: ha fatto l’ERC, sviluppando pneumatici [per l’azienda indiana MRF, ndr], ha svolto i test, sempre molto concentrato, era sempre lì per noi. Finora non ho confermato, ma direi che in tal caso sarebbe meritata [la conferma nel team, ndr]», ha spiegato Adamo. L’ufficialità, nel caso, dovrebbe esserci nei prossimi giorni.

Breen si alternerà con Sordo?

Breen ovviamente sarebbe ben lieto di poter avere un ruolo sempre meno defilato e sempre più presente nel WRC: «Ovviamente mi piacerebbe restare – ha ammesso anch’egli su DirtFish – e mi piacerebbe tornare in auto la prossima stagione. C’è un ottimo feeling nel team e la vettura è fantastica. Sarebbe fantastico aiutare Hyundai Motorsport a inseguire un terzo campionato del mondo». Nel caso subentrerebbe a Sébastien Loeb, che ha concluso il suo biennale, e si alternerebbe con Dani Sordo sulla terza i20 Coupé WRC. Confermati, ovviamente, Thierry Neuville (al suo ultimo anno con il team di Alzenau dopo il rinnovo di tre anni fa) ed Ott Tanak, già impegnati con i primi test per il 2021.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport