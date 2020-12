W Series | Annunciato il calendario 2021 al fianco della Formula 1, assente l’Italia

Saranno otto gli appuntamenti complessivi della stagione 2021 della W Series, che tornerà finalmente in pista dopo un anno sabbatico. Si comincerà il 26 giugno a Le Castellet, per terminare poi il 30 ottobre a Città del Messico e sempre a supporto della Formula 1. Assente un round in Italia, al contrario di quanto visto nella prima edizione del 2019.

Otto appuntamenti nel 2021, non ci sarà l’Italia

Aumentano di due le tappe per la W Series: dopo aver visto solo sei gare due anni, il campionato monomarca tutto al femminile viaggerà in due diversi continenti anche grazie alla recente partnership con la Formula 1. Dunque si rinnovano anche i circuiti che andranno a comporre il cammino 2021 per le ragazze della serie: il 26 giugno ci sarà il debutto in Francia al Paul Ricard, proseguendo poi il 3 luglio a Spielberg (Austria), il 17 luglio a Silverstone (Regno Unito) e il 31 luglio a Budapest (Ungheria). Dopo la pausa estiva, si ritornerà attivi il 28 agosto a Spa-Francorchamps (Belgio) e il 4 settembre a Zandvoort (Paesi Bassi), mentre si concluderà il tutto nel mese di ottobre, rispettivamente il 23 ad Austin (Stati Uniti d’America) e il 30 a Città del Messico (Messico). Niente spazio per un tracciato nostrano, al contrario di quanto accaduto nel 2019 quando ci fu la presenza di Misano.

Al fianco della Formula 1 grazie alla recente partnership

«La prospettiva di vedere la W Series correre assieme alla Formula 1, la competizione più importante al mondo, è diventata ancor più allettante a seguito dell’annuncio del nostro calendario 2021. Le otto gare permetteranno alle nostre pilotesse di mostrare le loro abilità su alcuni dei circuiti più iconici al mondo, in Europa e in America, e di seguire letteralmente il percorso dei più grandi piloti da corsa del mondo» ha dichiarato Catherine Bond Muir, CEO della W Series.

DATE LOCATION 26 June Le Castellet, France 3 July Spielberg, Austria 17 July Silverstone, UK 31 July Budapest, Hungary 28 August Spa-Francorchamps, Belgium 4 September Zandvoort, Netherlands 23 October Austin, USA 30 October Mexico City, Mexico

