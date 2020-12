FIA F2 | Test Sakhir, Giorno 1: Daruvala e Ticktum al comando con Carlin

Dopo aver vinto l’ultimo appuntamento dell’anno appena due giorni fa, Jehan Daruvala conclude in testa la prima giornata di test collettivi della Formula 2 a Sakhir. Il pilota indiano della Carlin ha preceduto il provvisorio compagno di squadra Dan Ticktum, con il programma posticipato e ridotto a causa dell’assenza dei vigili del fuoco in pista.

I pompieri riducono il programma. Daruvala il più veloce

Doveva cominciare alle 09.00 locali (qui in Italia alle 07.00) la prima sessione mattutina di prove post-stagionali della seconda formula, ma con i pompieri non presenti nell’impianto del Bahrain si è stati costretti a rimandare il tutto alle 13.30 e con l’aggruppamento del tutto a una unica sessione da cinque ore (invece delle due sessioni da tre). Nonostante questo disguido, i team hanno avuto modo di lavorare intensamente e, alla fine, è stato Daruvala a svettare davanti a tutti, soprattutto a Ticktum che ha provato con Carlin dopo aver corso quest’anno con DAMS; l’indiano ha segnato un tempo di 1’41”848, 0”106 più veloce del britannico. Louis Delétraz s’inserisce invece al 3° posto con MP Motorsport, seguono poi i due della Prema, Robert Shwartzman e Oscar Piastri, considerati i possibili contendenti al titolo 2021. Callum Ilott si è fatto vedere con Charouz classificandosi 6°, con Ralph Boschung che centra la posizione immediatamente successiva con Campos.

Tanti volti noti della Formula 3 a caccia di un sedile

UNI-Virtuosi centra la top-10 con Guanyu Zhou e Felipe Drugovich, così come Christian Lundgaard con ART Grand Prix. Piccola curiosità per il pilota danese: stamane è stato hackerato il suo profilo Instagram, così come all’ormai ex pilota di Formula 1 Romain Grosjean. Ritornando ai test, da segnalare molti piloti dalla Formula 3: 11° Liam Lawson con Hitech GP (pare ufficiale coi britannici il prossimo anno assieme a Jüri Vips, 13°), 12° Lirim Zendeli con MP Motorsport, 15° Clement Novalak con Trident, 16° Theo Pourchaire con ART Grand Prix, 18° Logan Sargeant con Campos, 19° David Beckmann con Charouz. Presente anche Matteo Nannini con HWA Racelab, con la squadra tedesca che ha chiamato in causa anche Roberto Merhi.

