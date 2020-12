Porsche 911 GT3 Cup: ultimi test in pista prima del debutto nel 2021 [FOTO]

È praticamente ormai pronta la Porsche 911 GT3 Cup, la nuova auto che sarà destinata alla Porsche Mobil 1 Supercup e ai vari campionati nazionali. In questi ultimi mesi ha affrontato gli ultimi test, mentre le specifiche tecniche e le ulteriori informazioni verranno annunciate il prossimo 12 dicembre.

Sviluppo iniziato a metà del 2018

La vettura è basata sull’attuale 911 (992), con lo sviluppo iniziato a metà 2018 e con diverse prove su pista dopo un anno con la TC01 (Test Car 01). «Dopo aver completato la prima scocca e tutti i componenti nel nostro Motorsport Center di Flacht, abbiamo completato l’auto in un tempo record di soli dieci giorni con il Project Team» ha detto Jan Feldmann, Project Manager di Porsche. Il prototipo è stato analizzato nella galleria del vento, mentre una seconda auto è stata mandata nella pista di prova di Weissach. «L’auto avrebbe dovuto coprire solo un paio di chilometri ma abbiamo poi deciso di fare 30 giri veloci con Klaus Bachler al volante. Abbiamo ricevuto ottimi feedback» ha aggiunto Feldmann. Da lì la TC01 ha affrontato diversi test in giro per l’Europa: nel circuito ad alta velocità del Lausitzring, a Monza e tante altre piste, fino ad arrivare al Nürburgring.

Ultimi test in pista al Nurburgring e a Oschersleben

Lo shakedown finale si è tenuto ad Oschersleben, con la Porsche 911 GT3 Cup camuffata con un motivo psichedelico e davvero artistico, con una colorazione bianconera. «Dopo questi test, sapevamo che la vettura era pronta per le corse clienti. Siamo tornati da Oschersleben pienamente soddisfatti» ha concluso Matthias Scholz, Overall Project Manager delle vetture GT in Porsche. Ora non resta che attende maggiori dettagli tecnici, oltre ad attendere il suo debutto il prossimo anno.

