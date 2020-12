Formula Regional | Vallelunga, Gara 3: Rasmussen vince sul bagnato, Petecof si laurea campione

Termina con la cancellazione di Gara 2 e con la vittoria di Oliver Rasmussen in Gara 3 la stagione 2020 del Formula Regional European Championship, che ha definitivamente assegnato il titolo a Gianluca Petecof. Il brasiliano, 5° sul traguardo, è stato favorito anche da un testacoda del rivale Arthur Leclerc nelle prime battute.

Leclerc finisce ingenuamente sulla ghiaia, Petecof festeggia il titolo

A causa della pioggia torrenziale che si è abbattuta sul tracciato romano durante la notte e la mattina, la direzione gara ha deciso di eliminare Gara 2 per passare dritti a Gara 3. Con una sola manche ad assegnare i punti, Rasmussen è stato automaticamente escluso dalla lotta per il titolo, elevando così Leclerc come l’unico in grado di opporsi a Petecof. Così non è stato: su una pista bagnata, il monegasco ha commesso il grave errore di perdere il controllo della propria Prema, finendo sulla ghiaia. Impossibilitato a ripartire, Petecof poteva già festeggiare con largo anticipo lo scettro iridato con Prema, arrivato ad un anno dalla sconfitta nella Formula 4 italiana. Rasmussen si è aggiudicato la vittoria della corsa, precedendo di 0”6 Dennis Hauger con Van Amersfoort Racing, mentre sul podio sale Pierre-Louis Chovet (VAR) che ha preceduto Konsta Lappalainen (KIC Motorsport).

Pasma pasticcione, Chadwick settima

Deludente Patrik Pasma con KIC Motorsport, incappato in un’escursione sull’erba al Tornantino che lo ha relegato al 6° posto. Jamie Chadwick conclude invece settima con Prema, mettendosi alle spalle solo Gillian Henrion, Nicola Marinangeli (KIC) ed Emidio Pesce (DR Formula RP Motorsport).

Formula Regional European Championship certified by FIA 2020 – Vallelunga, Gara 3: classifica

Copyright foto: ACI Sport