FIA F2 | Sakhir (2), Gara 2: vittoria di Daruvala, Schumacher conquista il titolo

Una Gara 2 ricca di emozioni e con colpi di scena ma con l’esito (quasi) scontato: Mick Schumacher è il nuovo campione della Formula 2. Il pilota tedesco della Prema, nonostante sia arrivato 18° sul traguardo, ha potuto sfruttare il largo vantaggio in classifica su Callum Ilott, sprofondato nel finale fino al 10° posto.

Schumacher sprofonda indietro, Ilott ci prova ma delude

Era estremamente difficile (se non impossibile) per Ilott recuperare i 14 punti di distacco da Schumacher nell’ultima manche della stagione, che assegnava al massimo 17 punti contando la vittoria e il giro veloce. Il britannico, partito 4° alle spalle di Schumacher, ha lanciato una lunga e dura battaglia contro il tedesco, con i due che hanno formato un lungo trenino alle loro spalle. Dopo essersi difeso anche da Robert Shwartzman, Ilott ha sorpassato con una manovra oltre il limite a Schumacher per prendersi la terza posizione provvisoria; il tedesco ha nettamente perso il ritmo ed è rientrato ai box. Il britannico di UNI-Virtuosi aveva così da centrare minimo il 2° posto per essere matematicamente campione ma non è riuscito a raggiungere Dan Ticktum e Jehan Daruvala lì davanti ma, al contrario, ha provato a resistere proprio al gruppone d’inseguitori che aveva alle proprie spalle. Alla fine Ilott ha ceduto, sprofondando fino alla decima (e inutile) posizione.

Daruvala vince davanti a Tsunoda e Ticktum. Schumacher è campione!

Là davanti, Daruvala ha avuto ragione su Ticktum e s’è involato verso la bandiera a scacchi per cogliere la sua prima vittoria nella categoria, mentre l’inglese della DAMS ha perso anche il confronto con un incontenibile Yuki Tsunoda. A seguire troviamo Guanyu Zhou, Shwartzman, Giuliano Alesi, Luca Ghiotto, Felipe Drugovich e Nikita Mazepin. Schumacher, rimasto fisso 18°, ha potuto così festeggiare il titolo della Formula 2 nonostante una prestazione anonima.

Pos Driver Team Time 1 Jehan Daruvala Carlin 37m26.570s 2 Yuki Tsunoda Carlin +3.561s 3 Dan Ticktum DAMS +3.902s 4 Guanyu Zhou Virtuosi Racing +5.615s 5 Robert Shwartzman Prema +7.585s 6 Giuliano Alesi MP Motorsport +9.040s 7 Luca Ghiotto Hitech GP +11.093s 8 Felipe Drugovich MP Motorsport +13.878s 9 Nikita Mazepin Hitech GP +14.536s 10 Callum Ilott Virtuosi Racing +16.023s 11 Pedro Piquet Charouz Racing System +16.157s 12 Christian Lundgaard ART Grand Prix +17.051s 13 Louis Deletraz Charouz Racing System +20.176s 14 Marcus Armstrong ART Grand Prix +21.844s 15 Roy Nissany Trident +23.639s 16 Marino Sato Trident +26.089s 17 Sean Gelael DAMS +26.759s 18 Mick Schumacher Prema +28.529s 19 Guilherme Samaia Campos Racing +35.936s 20 Artem Markelov HWA Racelab +59.769s 21 Theo Pourchaire HWA Racelab +1 lap Ret Ralph Boschung Campos Racing

Classifica a cura di Formula Scout

Copyright foto: FIA Formula 2 via Twitter