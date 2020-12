F4 Italia | Vallelunga, Gara 3: la pioggia non ferma Edgar, Smal e Minì graziati dalla rossa

Jonny Edgar chiude la stagione dell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth con una vittoria in Gara 3 a Vallelunga, ultimo appuntamento del 2020. Dopo una lunga sospensione per la pioggia torrenziale, il britannico si è fatto largo sul bagnato davanti a Kirill Smal e a Gabriele Minì, graziati dalla bandiera rossa finale nonostante un contatto nell’ultimo giro.

Edgar vince Gara 3 davanti a Smal e Minì

Si conclude questo 2020 per i giovani talenti della Formula 4 italiana, con Gara 2 cancellata stamane per il diluvio e con Gara 3 che ha rischiato la stessa sorte ma, fortunatamente, ha avuto luogo. In una manche concitata e ricca di errori, a non sbagliare nulla è stato Edgar che sale sul gradino più alto del podio con la monoposto di Van Amersfoort Racing targata Red Bull. Fortunati invece due della Prema Smal e Minì, che occupano le posizioni immediatamente successive solamente per la decisione di considerare la classifica del giro precedente alla sospensione per l’incidente di Pietro Armanni, finito contro le barriere del Tornantino: infatti, il siciliano e neocampione della serie è arrivato leggermente lungo alla Cimini, colpendo Smal e finendo in testacoda. Gabriele Bortoleto termina al 4° posto dopo essere scattato dalla pole position, precedendo Jak Crawford e Oliver Bearman.

Pizzi ritirato, Rosso in fondo

A completare la top-10 finale troviamo Filip Ugran (Jenzer), Tim Tramnitz (US Racing), Joshua Dürksen (Mücke) e Dino Beganovic (Prema). Ritirato Francesco Pizzi, finito nella ghiaia con Van Amersfoort Racing ma definitivamente 2° in campionato. Andrea Rosso è solamente 20° con Cram Motorsport.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Vallelunga, Gara 3: classifica

