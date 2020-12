Annullate Gare 2 di Formula Regional e F4 Italia per pioggia intensa, in pista il CIGT [AGGIORNAMENTO]

A causa della pioggia intensa intervenuta durante la notte e stamane sulla pista di Vallelunga, ACI Sport è stata costretta ad annullare Gara 2 del Formula Regional European Championship e dell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth. Rinviata anche la seconda e ultima manche del Campionato Italiano Gran Turismo a orario da destinarsi. Nelle prossime ore nuovi aggiornamenti sul proseguo della giornata.

Il comunicato di ACI Sport

Questo il comunicato di ACI Sport alle 10.00, orario in cui doveva partire la seconda manche della Formula 4: «La pioggia torrenziale della notte e della mattina non ha permesso a gara 2 della Formula Regional e della F4 di partire. Le due gare sono al momento sospese. Il programma è previsto ripartire alle 11. Gara 2 della Formula Regional e della F4 sono sospese per le condizioni pessime della pista inondata dalla pioggia. Il programma di giornata è previsto riprendere alle 11, quando la pioggia dovrebbe ridursi, e sarà così gara 2 del GT Sprint, presumibilmente, a partire». Purtroppo, ora (11.00) anche il Campionato Italiano Gran Turismo è stato costretto a rinunciare a scendere in pista e a vivere l’ultima corsa valida per l’assegnazione del titolo Sprint.

La situazione dei tre campionati

Ricordiamo che nel Formula Regional European Championship si sta giocando il titolo assoluto: Gianluca Petecof precede in classifica Arthur Leclerc e Oliver Rasmussen, con il danese che ha concluso 3° ieri davanti al brasiliano e al monegasco. Già assegnato il trofeo della Formula 4 italiana a Gabriele Minì, mentre nel Campionato Italiano Gran Turismo sono balzati al comando Yuki Nemoto e Tuomas Tujula con la Lamborghini del Vincenzo Sospiri Racing.

Copyright foto: ACI Sport

AGGIORNAMENTO: il CIGT ha disputato Gara 2 nonostante qualche ritardo. A breve seguirà il resoconto della corsa.