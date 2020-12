Formula Regional | Vallelunga, Qualifiche: Rasmussen ingordo, problemi per Leclerc

Oliver Rasmussen non molla la presa e conquista tutte e tre le pole position nelle qualifiche dell’ultimo appuntamento del Formula Regional European Championship. Sul tracciato bagnato di Vallelunga, il danese è in vantaggio sui propri compagni, a cominciare da Arthur Leclerc che ha avuto un problema alla cinghia del motore e partirà ultimo.

Rasmussen si rilancia, indietro Petecof e Leclerc

Tutto può ancora succedere nel finale di campionato: Rasmussen sembrava quasi fuori gioco dopo i problemi patiti a Imola, ma l’alfiere di Prema non ci sta a questo destino e ha dimostrato una velocità incontenibile. Meritato primo posto dopo le due sessioni da 15 minuti ciascuno, precedendo nella prima Dennis Hauger (Van Amersfoort Racing) di quasi un secondo e nella seconda Konsta Lappalainen (KIC Motorsport) con quasi lo stesso distacco. E Leclerc e Gianluca Petecof, i due principali contendenti al titolo? Per il monegasco è stata una mattinata nerissima, costretto fin da subito ad abbandonare la propria monoposto per un problema alla cinghia del motore, costringendolo a scattare dal fondo dello schieramento; invece, per il brasiliano sono arrivati solamente un 5° e un 4° posto, ma non tutto è ancora perduto per le tre manche.

Pasma bene a metà, Chadwick risale

Patrik Pasma, aggrappato di pochissimo alle speranze iridate, ha conquistato una sesta e una terza piazza con KIC Motorsport, mentre Pierre-Louis Chovet si classifica 3° e 5° con la seconda auto di VAR. Più positiva Jamie Chadwick rispetto al percorso stagionale: quarta e settima. Assente Andrea Cola, sostituito di nuovo da Nicola Marinangeli che ha sempre centrato l’ottava posizione.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Vallelunga 2020: Q1 e Q2

