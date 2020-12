Formula Regional | Vallelunga, Gara 1: prima vittoria di Hauger, spreca Rasmussen

Arriva finalmente la prima vittoria di Dennis Hauger nel Formula Regional European Championship. Il pilota norvegese, campione in carica dell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth, ha bruciato dopo il via Oliver Rasmussen, che ha sprecato l’occasione di ridurre il distacco dalla vetta concludendo 3°.

Hauger conquista la prima vittoria nel campionato, 3° Rasmussen dietro a Pasma

Performance davvero solida quella messa in campo da Hauger. L’alfiere di Van Amersfoort Racing – che ricordiamo aver colto anche un podio quest’anno nella Formula 3 – è stato molto deciso al via, passando all’esterno del rettilineo che porta alla Cimini 1 il poleman Rasmussen. Il danese non è mai stato un pericolo, probabilmente messo in difficoltà da un assetto che non teneva in considerazione la situazione di misto asciutto-bagnato della pista romana. Alla fine Rasmussen è sceso al 3° posto, sorpassato nel finale da Patrik Pasma che agguanta un’ottima seconda piazza con KIC Motorsport, sprecando così il tentativo di ridurre il distacco da Gianluca Petecof; anche il brasiliano non è andato al top della forma, in grado comunque di terminare 4°. Arthur Leclerc ha tentato la difficile rimonta dal fondo, limitando i danni con il 5° posto.

Chovet costretto al ritiro, indietro Marinangeli

Gara sfortunata per Pierre-Louis Chovet, costretto al ritiro fin dalle prime battute. Konsta Lappalainen si classifica 6° con la seconda auto di KIC Motorsport, seguono Gillian Henrion, Jamie Chadwick (Prema), Emidio Pesce (DR Formula RP Motorsport) e Nicola Marinangeli, non in forma con KIC Motorsport dopo le discrete qualifiche di stamattina.

Formula Regional European Championship certified by FIA 2020 – Vallelunga, Gara 1: classifica



