F4 Italia | Vallelunga, Qualifiche: dominio Prema con Minì e Bortoleto

Sono Gabriele Minì e Gabriel Bortoleto a conquistare le pole position finali dell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth. Sul circuito di Vallelunga, il neo-campione è il più veloce nella prima sessione di qualifica, mentre il brasiliano precede tutti nella seconda.

Minì precede tutti sul bagnato

L’assegnazione del titolo è già avvenuta nello scorso weekend di Imola ma Minì non si ferma certo qui: per il siciliano, astro nascente del motorsport nostrano, è arrivata un’altra pole position nella Q1, su una pista bagnata ma che stava man mano asciugandosi. Minì ha segnato un tempo di 1’44”548, tre decimi più veloce di Oliver Bearman con la monoposto di US Racing. Ottimo 3° posto invece per Kirill Smal con l’altra monoposto di Prema, mentre Francesco Pizzi è 4° con Van Amersfoort Racing; l’italiano si gioca ancora il 2° posto in campionato, con Dino Beganovic classificatosi solamente 11°. Andrea Rosso è pronto a riscattare gli ultimi due disastrosi weekend con la quinta piazza, mentre il debuttante Tim Tramnitz (3° nel campionato tedesco con US Racing) è 6° davanti a Jonny Edgar (VAR). Jak Crawford delude con la 15esima piazza.

Bortoleto impressiona sull’asciutto

Dopo essersi fermato in 13esima posizione nella Q1, Bortoleto si è completamente rilanciato nella Q2 con una pole position strepitosa: 1’39”187 il riferimento fatto registrare su asfalto asciutto, quasi un secondo più veloce di Minì che si piazza al 2° posto. Si rivede Filip Ugran in alto con il 3° posto assieme a Jenzer, poi seguono Edgar, Santiago Ramos (Jenzer) Bearman, Beganovic e Joshua Dürksen (Mücke). Pizzi sprofonda al 20° posto, Rosso addirittura 25°. Crawford riprende il 15° posto, Smal scende 13°.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Vallelunga: Q1 e Q2

Copyright foto: ACI Sport