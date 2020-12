F4 Italia | Vallelunga, Gara 1: prima vittoria tricolore per Bearman con US Racing

Arriva il primo successo nell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth per Ollie Bearman. Il pilota britannico di US Racing s’impone fin dalla partenza in Gara 1 a Vallelunga su una pista umida, precedendo Francesco Pizzi e Jonny Edgar.

Bearman centra la prima vittoria nel tricolore italiano

Si è concluso dietro la Safety Car la prima manche dell’ultimo weekend della stagione, con Bearman bravissimo fin da subito a prendersi la leadership sul poleman Gabriele Minì e a mantenere la testa della corsa nonostante tre interruzioni: la prima per un testacoda di Vittorio Catino con la vettura di Cram Motorsport; la seconda per l’altra Cram di Nicolas Baptiste finita nella ghiaia e, infine, per Jak Crawford finito anch’egli in testacoda con Van Amersfoort Racing. L’inglese, che ha corso quest’anno nella Formula 4 tedesca senza troppi risultati eclatanti se non una vittoria, ha concluso davanti a un ottimo Pizzi e a Edgar, mentre Minì è sceso fino all’ottava posizione avendo optato per le gomme scanalate invece delle slick, scelta quest’ultima fatta dalla maggior parte della griglia. Gabriel Bortoleto termina invece in una buona quarta piazza con Prema, seguono Dino Beganovic (Prema), Jesse Salmenautio (Bhaitech) e Francesco Simonazzi (BVM).

Rosso fuori dalla top-10

Dietro a Minì, concludono in top-10 Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) e Joshua Dürksen (Mücke), quest’ultimo meno in forma rispetto agli appuntamenti precedenti. Andrea Rosso spreca l’occasione e termina 11° con Cram, emulato da Kirill Smal che è precipitato 12° con Prema. Filip Ugran è 14° con Jenzer, 19° Sebastian Montoya con Prema.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Vallelunga, Gara 1: classifica



