CIGT | Vallelunga, Qualifiche: Spinelli e Ferrari arraffano le pole con la Mercedes di Antonelli

Sono tutte ad appannaggio di Loris Spinelli e di Lorenzo Ferrari le ultime due pole position del Campionato Italiano Gran Turismo. Nelle due sessioni di qualifica di Vallelunga, i due piloti dell’Antonelli Motorsport staccano i miglior tempi con la Mercedes-AMG GT3.

Spinelli velocissimo nella prima sessione

Le due sessioni di prove ufficiali disputate in mattinata e caratterizzate da pista umida, sono state dominate dai portacolori dell’Antonelli Motorsport, Spinelli, che ha staccato il tempo di 1’34.360 e Ferrari accreditato di un ottimo 1’33.754 con condizioni migliori di tracciato. In virtù del risultato, Spinelli partirà al palo in Gara 1 e troverà al suo fianco la Ferrari 488 (AF Corse) di Alessio Rovera (1’34.423), mentre in seconda fila andranno a schierarsi la Lamborghini Huracan (VSR) di Tuomas Tujula (1’34.444) e l’Audi R8 LMS (Audi Sport Italia) di Mattia Drudi (1’34.673). Dalla terza fila scatteranno la seconda Lambo del VSR, quella di Leonardo Pulcini (1’35.015) e la BMW M6 GT3 (BMW Team Italia) del tedesco Marius Zug (1’35.046), davanti alla Huracan dell’Imperiale Racing di Alex Frassineti (1’35.171) e alla Ferrari 488 (AF Corse) di Simon Mann (1’35.346).

La pole della GT4 è andata a Luca Segù (Mercedes AMG GT4-Nova Race) che ha fatto fermare i cronometri a 1’43.072, davanti alla BMW M4 GT4 di Simone Riccitelli (1’43.266), mentre quella della GT Cup è stata conquistata dal danese Christian Brunsborg con il crono di 1’39.210.

Ferrari si conferma nella seconda sessione

In Gara 2, il poleman Ferrari troverà al suo fianco la Ferrari 488 (AF Corse) di Matteo Cressoni (1’34.177), mentre alle sue spalle il 18enne piacentino sarà seguito dal compagno di squadra Raffaele Marciello (1’34.263) e dalla Lamborghini Huracan (VSR) di Danny Kroes (1’34.289). La seconda Huracan del team di Vincenzo Sospiri troverà posto in terza fila con Yuki Nemoto (1’34.369), affiancata dalla Porsche GT3R (Dinamic Motorsport) di Matteo Cairoli (1’34.382), mentre dalla quarta fila scatteranno la BMW M6 GT3 (BMW Team Italia) di Stefano Comandini (1’34.4392) e l’Audi R8 LMS (Audi Sport Italia) di Riccardo Agostini (1’34.769).

Nella GT4 è arrivata la splendida pole del debuttante in campionato, il romano Francesco Fenici (Porsche Cayman-Centri Porsche Ticino) che ha fatto fermare i cronometri a 1’42.748, precedendo la Mercedes AMG GT4 (Villorba Corse) di Jodi Vullo (1’43.514), mentre nella GT Cup il danese Christian Brunsborg (Ferrari 488 Challenge-AF Corse) ha bissato la pole di gara-1 con il tempo di 1’37.883.

Campionato Italiano Gran Turismo 2020 – Vallelunga Sprint: Q1 e Q2

Copyright foto: ACI Sport