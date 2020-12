FIA F2 | Sakhir (2), Qualifiche: Schumacher si autoelimina, pole position a Tsunoda

È stato Mick Schumacher ha decidere di fatto la griglia di partenza di Gara 1 della Formula 2 di domani. Nella sessione di qualifiche sul circuito esterno di Sakhir, il tedesco si è fatto tamponare da Roy Nissany, attivando la bandiera rossa; così, Yuki Tsunoda partirà in pole position.

“Suicidio” di Schumacher, ne approfittando Tsunoda e Mazepin

Una sessione davvero strana quella vista oggi, soprattutto con un circuito breve e il cui traffico ha fatto da padrone: molti piloti non sono riusciti a centrare un ottimo tempo a causa di altri colleghi, in fase di rallentamento o di lancio, che si trovavano in traiettoria. Con questa situazione, Schumacher era solo 18° in classifica e doveva tentare il tutto per tutto nell’ultimo minuto a disposizione: purtroppo per lui, ha commesso un errore tagliando la strada a Nissany che, incolpevolmente, lo ha tamponato volando sopra la sua Prema. Qualifiche chiuse in anticipo e Tsunoda in pole position, con Nikita Mazepin e Robert Shwartzman rispettivamente 2° e 4°: il giapponese e il russo potranno ancora giocarsi il titolo domani, mentre il russo è matematicamente escluso proprio a causa del suo compagno di squadra. E Callum Ilott? Il principale contendente è solamente 9° ma, viste le circostanze, può ritenersi fortunato e cercare di gestire la situazione.

Daruvala sorprendentemente 3°, problemi per Ghiotto

Guardando gli altri della classifica, Jehan Daruvala centra un sorprendente 3° posto, mentre Felipe Drugovich è 5° e vorrà certamente ripetere la vittoria della settimana scorsa. Christian Lundgaard si piazza 6°, seguito da Artem Markelov e da Dan Ticktum. Louis Delétraz chiude la top-10, precedendo Guanyu Zhou e Marino Sato. Ancora sfortunato Luca Ghiotto, finito in testacoda con una manciata di minuti dal termine.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Yuki Tsunoda Carlin 1m02.676s 20 2 Nikita Mazepin Hitech GP 1m02.798s +0.122s 16 3 Jehan Daruvala Carlin 1m02.807s +0.131s 17 4 Robert Shwartzman Prema 1m02.822s +0.146s 15 5 Felipe Drugovich MP Motorsport 1m02.841s +0.165s 18 6 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m02.849s +0.173s 18 7 Artem Markelov HWA Racelab 1m02.947s +0.271s 13 8 Dan Ticktum DAMS 1m02.954s +0.278s 18 9 Callum Ilott Virtuosi 1m03.014s +0.338s 17 10 Louis Deletraz Charouz Racing System 1m03.062s +0.386s 20 11 Guanyu Zhou Virtuosi 1m03.075s +0.399s 17 12 Marino Sato Trident 1m03.116s +0.440s 16 13 Pedro Piquet Charouz Racing System 1m03.147s +0.471s 19 14 Luca Ghiotto Hitech GP 1m03.166s +0.490s 12 15 Marcus Armstrong ART Grand Prix 1m03.169s +0.493s 17 16 Giuliano Alesi MP Motorsport 1m03.194s +0.518s 18 17 Theo Pourchaire HWA Racelab 1m03.228s +0.552s 19 18 Mick Schumacher Prema 1m03.270s +0.594s 15 19 Roy Nissany Trident 1m03.317s +0.641s 16 20 Ralph Boschung Campos Racing 1m03.403s +0.727s 18 21 Guilherme Samaia Campos Racing 1m03.552s +0.876s 17 22 Sean Gelael DAMS 1m03.738s +1.062s 18

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Honda via Twitter