IMSA | Ufficiale: Kevin Magnussen e van der Zande con la Cadillac di Ganassi nel 2021

Lo avevamo annunciato già la scorsa settimana ma ora è finalmente ufficiale: Kevin Magnussen correrà al fianco di Renger van der Zande nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la Cadillac DPi-V.R di Chip Ganassi Racing.

Magnussen e van der Zande assieme con Ganassi nel 2021

Dopo l’uscita di scena dalla Haas in Formula 1, Magnussen ha finalmente trovato la propria destinazione per il 2021: il danese è stato ingaggiato da Ganassi per il suo ritorno nel campionato endurance nordamericano. La squadra di Indianapolis allestirà una Cadillac nella classe DPi e potrà contare sull’esperto van der Zande, che ha trascorso gli ultimi anni con tale prototipo di Wayne Taylor Racing. «Se corri in qualsiasi parte del mondo, conosci il nome di Chip Ganassi e cosa rappresenta nell’automobilismo» ha esordito Magnussen, le cui porte negli States pare siano state aperte dal padre Jan. «Chip ha messo in piedi una delle migliori squadre sportive dentro e fuori dalla pista. Per me è una grande opportunità lavorare con CGR, Renger e Cadillac. Non vedo l’ora di cominciare».

Van der Zande: “Pronti per la stagione 2021”

Van der Zande è altrettanto felice dell’accordo con Ganassi: dopo il 2° posto di quest’anno, il nederlandese porta nel proprio bagaglio una forte conoscenza della Cadillac. «Una delle cose che mi ha colpito è che ho sentito che, come ex pilota, Chip ha sempre voluto creare e costruire un grande team per il quale avrebbe voluto correre. L’ha sicuramente fatto e i suoi risultati parlano da soli in molte categorie. Penso che io e Kevin siamo eccitate e pronti all’inizio della stagione 2021 a Daytona» ha concluso il nederlandese.

Copyright foto: Kevin Magnussen via Twitter