IGTC | Bentley chiude il programma GT3 a fine 2020, in arrivo la Formula E?

La fine di questo 2020 è ricca di annunci e di abbandoni. Bentley ha comunicato che chiuderà il suo programma GT3 alla fine del 2020 ma continuerà il supporto ai team clienti per il 2021. Si apre una porta nel panorama elettrico: il Marchio britannico si prepara ad entrare in Formula E?

Bentley chiude il programma GT3 al termine del 2020

È arrivata la parola fine per la Bentley nel panorama Gran Turismo: dopo la 9 Ore di Kyalami, ultimo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge, gli inglesi chiuderanno i rubinetti al programma, con gli ufficiali Maxime Soulet, Jordan Pepper e Jules Gounon già liberi dai loro contratti nonostante si giochino il titolo Intercontinentale con M-Sport in Sudafrica. «Voglio dire grazie a nome di Bentley a ciascuno dei 16 piloti che ci hanno rappresentato negli ultimi sette anni» ha esordito Paul Williams, Motorsport Director di Bentley. «Un ringraziamento speciale va a Max Soulet, Jordan Pepper, Jules Gounon e Seb Morris che ci hanno sostenuto quando il COVID-19 ha interrotto il programma del nostro team. La Bentley Continental GT3 è stata lanciata nel 2013 per dimostrare e promuovere le prestazioni della Continental GT stradale e, battendo in pista Ferrari e McLaren, abbiamo fatto esattamente questo».

Un futuro in Formula E per Bentley?

Un gran peccato per Bentley che aveva vinto quest’anno la 12 Ore di Bathurst, ma all’orizzonte pare che ci sia l’obiettivo della produzione elettrica. Non solo: con l’addio di Audi, potrebbe essere proprio Bentley a prendere il posto nella Formula E e alcune dichiarazioni di Williams potrebbero far pensare a questo: «Ci sono alcuni entusiasmanti cambiamenti nel settore e, in questo momento, stiamo valutando quale campionato può sostenere il futuro del marchio».

