Formula Regional | Vallelunga 2020: anteprima e orari del weekend

Anche il Formula Regional European Championship concluderà la stagione 2020 questo weekend sul circuito di Vallelunga. Ancora apertissima la sfida per il titolo, che vede matematicamente coinvolti Gianluca Petecof, Arthur Leclerc, Oliver Rasmussen e Patrik Pasma. Chi sarà il nuovo campione?

Formula Regional, Vallelunga 2020: programma ed orari

Venerdì 4 dicembre

09.35 – Prove libere 1 (40 minuti)

12.55 – Prove libere 2 (40 minuti)

Sabato 5 dicembre

09.00 – Qualifiche 1 e 2 (15’ / 15’)

13.00 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 6 dicembre

09.00 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

14.00 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula Regional, Vallelunga 2020: anteprima del weekend

È ancora tutto da decidere nel Formula Regional European Championship: con solo un appuntamento (per un totale di tre gare) al termine, Petecof guida la classifica generale con 337 punti, inseguito da vicino dagli altri piloti della Prema come Leclerc (335 punti) e Rasmussen, più distaccato con 303 punti. Il capoclassifica brasiliano non vince dal terzo round di Spielberg, raccogliendo solamente qualche podio: questo continuo mancato appuntamento sul gradino più alto del podio ha permesso non solo al teammate monegasco di avvicinarsi ma anche al danese e a Pasma di rimettersi in gioco. C’è da sottolineare che il fratello di Charles non vince dall’incredibile tripletta del Mugello, mentre Rasmussen è stato ampiamente sfortunato a Imola dove aveva dimostrato di avere un ottimo passo; infine, Pasma è troppo lontano con i suoi 264 punti per sperare di poter vincere il titolo, quando in un weekend si raccolto al massimo 75 punti.

Anche a Vallelunga ci saranno poche vetture, stavolta 11: KIC Motorsport, oltre a Pasma, avrà come sempre Konsta Lappalainen, così come Prema con Jamie Chadwick. Assente Ian Rodriguez che aveva vinto in Gara 1 a Imola, con DR Formula by RP Motorsport che allestirà sempre un’auto per Emidio Pesce. A concludere la corta lista ci sono Pierre-Louis Chovet con Van Amersfoort Racing, Henrion Gillian con il proprio team e Andrea Cola con Monolite, dopo aver saltato le ultime due tappe.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Vallelunga 2020: entry list

Copyright foto: ACI Sport