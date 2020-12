FIA F2 | Boschung sostituisce Aitken alla Campos per l’ultimo round in Bahrain

Dopo essere stato annunciato come prossimo pilota ufficiale per la stagione 2021, Ralph Boschung prenderà il via dell’ultimo appuntamento 2020 della Formula 2 in Bahrain con Campos. Il pilota svizzero sostituirà Jack Aitken, chiamato a rapporto dalla Williams in Formula 1.

Campos sceglie Boschung per sostituire Aitken

La positività al COVID-19 di Lewis Hamilton ha mosso le acque dei sedili non solo della F.1 ma anche della F.2: con George Russell spostatosi alla Mercedes, per Aitken è arrivata la possibilità di debuttare nel Mondiale con la Williams. Così, a farne le spese è stata anche la Campos che non ha avuto dubbi su chi scegliere: Boschung ritornerà così nella categoria cadetta già questo weekend, in attesa di prendere il via full-time il prossimo anno. «Siamo felici di avere Ralph con noi questo weekend in quanto ci darà l’opportunità di iniziare a lavorare assieme per il prossimo anno. In un ambiente così professionale è un’occasione d’oro per tutti. Ci aspettiamo di fare una buona gara con i nostri piloti, non vediamo l’ora di correre sul nuovo layout» ha detto Adrian Campos, boss della squadra spagnola.

Le dichiarazioni di Boschung di qualche giorno fa

Ecco quello che aveva dichiarato l’altro ieri Boschung in occasione del suo ingaggio alla Campos: «Sono orgoglioso di fare il mio ritorno in Formula 2 con Campos. Ho un enorme rispetto per questa squadra e sono convinto che con questo accordo avremo una grande stagione nel 2021. Vorrei ringraziare Adrian Campos per la fiducia e, in particolare, anche Raphaelle Lota e i miei sponsor a lungo termine per il prezioso supporto».

Copyright foto: Campos Racing