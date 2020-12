F4 Italia | Vallelunga 2020: anteprima e orari del weekend

L’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth è pronto a chiudere la propria stagione 2020 con l’ultimo appuntamento di Vallelunga. Con il titolo già nelle tasche di Gabriele Minì, in palio ci sono ancora il 2° posto conteso da Francesco Pizzi e Dino Beganovic e la classifica riservata ai team.

Formula 4 Italia, Vallelunga 2020: programma ed orari

Venerdì 4 dicembre

10.25 – Prove libere 1 (40 minuti)

13.45 – Prove libere 2 (40 minuti)

Sabato 5 dicembre

09.50 – Qualifiche 1 e 2 (15’/15’ minuti)

14.00 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 6 dicembre

10.00 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

15.00 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula 4 Italia, Vallelunga 2020: anteprima del weekend

Come già detto in apertura, Minì si è già laureato campione italiano di Formula 4 grazie a un ottimo weekend a Imola due settimane fa: il siciliano della Prema ha vinto Gara 1 e ha concluso per ben due volte al 2° posto le restanti manche, approfittando anche di un fine settimana opaco del rivale Pizzi. Per la prima volta da quando è nata la categoria nel 2014, un pilota nostrano può sfregiarsi del tricolore; ora si attende l’esito invece della lotta per il titolo di vicecampione, che vede Pizzi in vantaggio con 191 punti su Beganovic, 3° con 168 punti. Attenzione però perché in questo ultimo round ci saranno anche Jak Crawford e Jonny Edgar, anche se è lo statunitense di Van Amersfoort Racing più vicino al compagno italiano e allo svedese di Prema con i suoi 140 punti; si attende anche un ritorno di un Andrea Rosso sfortunatissimo a Imola con Cram, oltre a Gabriel Bortoleto con Prema che non è mai andato oltre l’8° posto in Romagna.

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Vallelunga: entry list

Copyright foto: ACI Sport