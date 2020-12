WRC | Nevicate intense sull’ACI Rally Monza: arriva la deroga per le gomme adatte

È arrivata la neve con tanto di masse d’aria artica sull’Italia, e fin qui nessuna notizia, visto che siamo alle porte dell’inverno e dovremmo stupirci se invece in questa parte del mondo il clima fosse equatoriale. La cosa ha forse un po’ spiazzato l’ACI Rally Monza, che si disputerà questo weekend su tracciati anche innevati, in particolare per quanto riguarda la giornata di sabato con le prove speciali inserite nel territorio della bergamasca, salendo anche a quota oltre 1.300 metri per quanto riguarda la PS di Costa Valle Imagna. Per quanto riguarda invece le giornate di giovedì, venerdì e domenica sul circuito, è probabile ci possano essere delle piogge che renderebbero ancora più insidiose le prove che contemplano sì la pista, ma sconfinano in tratti sterrati adiacenti.

ACI Rally Monza, concesse le gomme da neve

Un bel grattacapo soprattutto per quanto riguarda la scelta delle gomme, che per un round su asfalto sono generalmente hard, soft ed eventualmente per bagnato. Michelin, all’ultimo appuntamento da fornitrice ufficiale prima di passare la mano dal 2021 a Pirelli, ha messo a disposizione per i team pneumatici da asciutto, in particolare 24 Pilot H5, che presentano una mescola dura, 18 Pilot Sport S6 (mescola morbida) e 12 Pilot Sport FW3s da bagnato. Considerando però la neve copiosa, come manco si era vista al Rally di Svezia dello scorso febbraio, sarebbe stato utile derogare ai regolamenti FIA e prevedere la fornitura anche di gomme da neve, sebbene non chiodate.

Così sarà, con i Commissari di Gara che hanno dato il via libera anche ai pneumatici invernali: un treno da otto Pilot Alpin A3s (sei per gli iscritti nello Junior WRC) sarà messo a disposizione dei team, assieme ai Pirelli Sottozero STZ-B. In totale ricordiamo che ciascun equipaggio potrà usufruire di un totale di 28 gomme per il weekend, shakedown di domani incluso.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport