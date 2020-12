Formula E | BMW soddisfatta dei test di Valencia, Guenther il più veloce in classifica

BMW i Andretti Motorsport è soddisfatta dei test collettivi della Formula E tenutisi a Valencia. La squadra tedesca ha svettato nell’ultima giornata grazie al miglior tempo di Maximilian Günther, che ha raccolto assieme a Jake Dennis molte informazioni utili per la Stagione 7.

Griffiths: “Feedback molto positivo”

Tre giorni di test intensi quelli che svolto BMW, completando oltre 500 giri con le due monoposto e risultando l’auto più veloce sul tracciato spagnolo. Risultato comunque da prendere con le pinze, anche perché l’inizio della stagione 2020-21 sarà solamente il 16-17 gennaio prossimi a Santiago del Cile, dunque tra un mese e mezzo. «Tutto sommato siamo molto contenti di come sono andate le cose. È sempre bello essere in cima alla classifica, ma non otteniamo punti in campionato per questo. Riguardo ai test che abbiamo svolto negli ultimi giorni, non abbiamo avuto problemi di performance e affidabilità. Maximilian Günther ha ovviamente portato la sua esperienza della sesta stagione, ma siamo anche molto soddisfatti del modo in cui Jake Dennis è progredito nel corso delle prove. Ci ha fornito un feedback molto positivo e si è messo al passo molto velocemente» ha detto Roger Griffiths, Team Principal di BMW i Andretti Motorsport.

Guenther e Dennis si preparano per Santiago

«È fantastico aver ottenuto di nuovo il miglior tempo della settimana come lo scorso anno ma, detto questo, il focus non era il tempo sul giro. Eravamo completamente concentrati sul completamente del nostro programma e abbiamo fatto un buon lavoro» ha sintetizzato Günther. «L’auto sembra funzionare bene. Personalmente sono stato in grado di adattarmi alle esigenze specifiche della Formula E in fretta: ho familiarizzato con il software e con tutto il resto, mi sento ben preparato per Santiago» ha concluso Dennis.

