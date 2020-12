FIA F2 | Russell chiamato da Mercedes, Aitken promosso in Formula 1 dalla Williams

Lewis Hamilton è risultato positivo al COVID-19: questa notizia ha mosso le acque della Formula 1, con la Mercedes costretta a chiamare George Russell come suo sostituto momentaneo. Ad approfittarne è Jack Aitken, promosso dalla Formula 2 alla Williams.

Aitken pronto al debutto in Formula 1 con Williams

I piloti della Formula 2 sono grandi protagonisti in questo inizio di settimana. Dopo l’annuncio della Haas che ha scelto Nikita Mazepin e di Mick Schumacher, ora c’è spazio anche per un altro protagonista della formula cadetta: Aitken, essendo pilota di riserva della Williams, sarà al volante della FW43 in questo weekend del Bahrain, con Russell (che si è laureato campione della F.2 due anni fa) che avrà il compito di sostituire Hamilton alla Mercedes. «Sono assolutamente al settimo cielo! Farò tutto il possibile per prepararmi al meglio nei prossimi giorni ma, sinceramente, mi sento come se fossi pronto da Melbourne [prima del rinvio della stagione, ndr]. Voglio anche augurare ogni bene a Lewis per una pronta guarigione e un in bocca al lupo a George che avrà la possibilità di guidare la Mercedes questo fine settimana» ha detto il britannico.

Ancora da annunciare il sostituito in Campos

«La nostra partnership a lungo termine e il legame di George con Mercedes non sono un segreto, quindi son felice che abbia questa opportunità di unirsi a loro. Abbiamo lavorato duramente per garantirgli questa opportunità e rimarrà un pilota Williams. Siamo anche entusiasti di dare a un altro talento inglese, Jack Aitken, l’opportunità di debuttare in Formula 1» ha aggiunto Simon Roberts, Team Principal di Williams. Ancora nessun nome invece per chi sostituirà Aitken in Campos, essendoci anche l’ultimo round della Formula 2.

Copyright foto: Jack Aitken via Twitter