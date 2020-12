FIA F2 | Haas chiama un altro rookie: ecco anche Mick Schumacher in Formula 1 nel 2021

Dopo aver annunciato ieri Nikita Mazepin e secondo quanto anticipato da noi, Haas ha confermato anche Mick Schumacher nella line-up per la stagione 2021 della Formula 1. Il tedesco, figlio dell’amatissimo Michael, debutterà così nel Mondiale nonostante questo weekend si giochi il titolo della Formula 2.

Schumacher vola in Formula 1 con Haas nel 2021

Tante erano le voci che lo volevano già in Formula 1 dal prossimo anno, o con Haas o con Alfa Romeo che sono entrambe motorizzate Ferrari. Proprio la Ferrari Driver Academy, di cui Schumacher fa parte, ha trovato la collocazione nel team americano, che si è sbarazzato di Romain Grosjean e Kevin Magnussen per chiamare a raccolta anche Mazepin; il 21enne tedesco riporta così un cognome davvero pesante nel Circus iridato. «Sono molto contento di confermare Mick Schumacher per la nostra line-up della prossima stagione, non vedo l’ora di accoglierlo nel team» ha detto Guenther Steiner, Team Principal della Haas. «Il campionato di Formula 2 è un gran banco di prova per i giovani talenti nel dimostrare le proprie doti e quest’anno è stato sicuramente uno dei più competitivi. Mick ha vinto diverse gare, collezionati molti podi e si è distinto su alcuni avversari davvero eccezionali».

Ancora in palio il titolo della Formula 2

«Sono semplicemente senza parole. Voglio ringraziare la Haas, la Ferrari e la FDA per avermi dato fiducia. Voglio anche dire grazie ai miei genitori perché so che devo loro tutto. Ho sempre creduto che avrei realizzato il mio sogno di entrare in Formula 1» ha dichiarato Schumacher, la cui bacheca vede il titolo di vicecampione della Formula 4 tedesca e italiana, la vittoria nella Formula 3 europea e (forse) della Formula 2: infatti, questo weekend dovrà difendersi dagli assalti di Callum Ilott nelle ultime due manche stagionali in Bahrain.

Copyright foto: Haas F1 Team