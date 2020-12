Formula E | Test Valencia, Giorno 3: Guenther chiude davanti a tutti con BMW

Dopo tre giorni di test collettivi della Formula E a Valencia (spalmati su quattro giornate), sono Maximilian Günther e BMW i Andretti Motorsport a chiudere davanti a tutti. Il duo tedesco ha segnato il miglior giro di 1’11”760, con una classifica che vede tutti racchiusi in meno di un secondo.

Al top Guenther con BMW, insegue Dragon/Penske

In condizioni più calde e favorevoli rispetto a sabato e a domenica, i primi nove piloti hanno abbattuto il muro dell’1’12”, con i team concentrati a simulare una situazione di qualifica e di continui giri veloci. Alla fine, Günther e BMW sono stati i più veloci di questo impegno del campionato elettrico in Spagna, ma dietro a concludere in modo positivo è stato il Dragon / Penske Autosport, che ha piazzato Sergio Sette Câmara a +0”036 dalla vetta e con Nico Müller in terza posizione. Per lunga parte dell’unica sessione da sei ore, a guidare la generale era stato Antonio Felix da Costa con DS Techeetah grazie a un tempo di 1’11”815, non migliorandosi e scendendo poi al 4° posto. Mitch Evans è 5° con Jaguar, poi Pascal Wehrlein con Porsche – che ha scontato una penalità di 15 minuti ai box per aver infranto i limiti della pista –, Oliver Rowland con Nissan e.dams e Jean-Eric Vergne con DS Techeetah.

Indietro Vandoorne, ultimo di Grassi

Positivo anche Oliver Turvey con NIO, 9° davanti ad un altrettanto buon Norman Nato con Venturi. Jake Dennis è invece 11° con l’altra BMW, distanziato però di 0”287 dal compagno di squadra tedesco. Solamente 18° Stoffel Vandoorne con Mercedes, già salito su un aereo con destinazione Sakhir e probabilmente in procinto di sostituire Lewis Hamilton in Formula 1. Nyck de Vries è 21° con l’altra Freccia d’Argento, mentre Lucas di Grassi è ultimo con Audi.

FIA Formula E World Championship – Test Valencia, Giorno 3: classifica

