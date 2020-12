FIA F2 | Ritorna Boschung dopo un anno sabbatico: Campos lo sceglie per il 2021

Ralph Boschung è il secondo pilota ad aver un posto confermato sulla griglia di partenza della Formula 2 nel 2021. Il pilota svizzero, dopo un anno sabbatico dal campionato cadetto, ha firmato per Campos con la quale aveva già corso nel 2017.

Ritorna Boschung in Formula 2, scelto da Campos per il 2021

Dopo un anno senza corse, Boschung ritrova finalmente il volante per la prossima stagione della Formula 2. Si tratta del suo quarto anno: nel 2017 corse appunto con Campos, passando poi nei successivi due anni nelle file di MP Motorsport e di Trident, saltando però diversi appuntamenti con la squadra italiana. «Sono orgoglioso di fare il mio ritorno in Formula 2 con Campos. Ho un enorme rispetto per questa squadra e sono convinto che con questo accordo avremo una grande stagione nel 2021. Vorrei ringraziare Adrian Campos per la fiducia e, in particolare, anche Raphaelle Lota e i miei sponsor a lungo termine per il prezioso supporto». In precedenza, Boschung ha corso anche due stagioni nell’ormai defunta GP3 Series (vincendo una Sprint Race con Koiranen GP nel 2016), oltre a due anni nell’altrettanto morta ADAC Formel Masters.

Campos: “Un piacere riaverlo in squadra”

Dopo la tradizionale foto di rito nel proprio ufficio, il boss Adrian Campos ha aggiunto: «Sono convinto che Ralph farà un bel lavoro con noi. È un piacere riaverlo nella nostra squadra. Campos ha fiducia nel suo talento e nelle sue possibilità di brillare. Pertanto, faremo del nostro meglio per soddisfare le aspettative». Ancora nessuna conferma per quanto riguarda il secondo pilota.

Copyright foto: Campos Racing