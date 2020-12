FIA F2 | Primo annuncio per il 2021: il campione della Formula 3 Piastri al via con Prema

È tempo di primi annunci per la stagione 2021 della Formula 2: la Prema si è assicurata Oscar Piastri per una delle due monoposto del prossimo anno. Il campione della Formula 3 debutterà con il team italiano nei test di fine anno in Bahrain, in programma la settimana prossima.

Piastri promosso dalla Formula 3 alla Formula 2 con Prema

Il pilota australiano ha davvero un bel curriculum alle proprie spalle: un 2° posto nella Formula 4 britannica nel 2017, il titolo nella Formula Renault Eurocup nel 2019 e, ovviamente, la vittoria nella Formula 3 proprio con Prema, battendo nell’ultimo appuntamento del Mugello il compagno di squadra Logan Sargeant e Théo Pourchaire. La Prema si assicura così anche per il 2021 il campione in carica della terza formula – così come aveva fatto con Robert Shwartzman –, ricordando inoltre che Piastri è sotto le file della Renault Driver Academy. «Siamo felici di dare il benvenuto a Oscar nel nostro team di Formula 2. Non solo è un pilota con un talento eccezionale ma ha una chiara visione della complessità delle competizioni ed è estremamente duttile» ha detto René Rosin, boss di Prema Team.

Piastri probabilmente al fianco di Shwartzman nel 2021

«Sono super felice di correre con Prema in Formula 2 nel 2021» ha detto Piastri. «Abbiamo avuto una stagione 2020 di grandi successi, vincendo assieme il campionato di Formula 3 e spero in un altro anno così. Prema ha dimostrato di essere la squadra da battere anche quest’anno e sono molto grato di rimanere a far parte della loro grande famiglia. Non vedo l’ora di mangiare ancora tanta pizza e pasta!». Parlando del secondo pilota, dovrebbe essere confermato per un altro anno Shwartzman.

