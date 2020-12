FIA F2 | Mazepin promosso in Formula 1: al via con Haas nella stagione 2021

Arriva la prima promozione dalla Formula 2 alla Formula 1 di quest’anno: con ancora il round finale da disputare di questo weekend in Bahrain, Nikita Mazepin s’è assicurato un sedile nella Haas per la stagione 2021. Il russo è ancora in lizza per il titolo della F.2.

Mazepin si accasa alla Haas in Formula 1

Dopo una stagione da dimenticare in ART Grand Prix nel 2019, in questo 2020 Mazepin ha davvero sorpreso tutti con la debuttante Hitech GP. In totale, il 21enne originario della Russia ha raccolto due vittorie a Silverstone e al Mugello (tutte nella Feature Race), oltre a quattro podi e due giri veloci, che gli hanno permesso di rimanere in lotta per il campionato anche in questo ultimo fine settimana, sebbene le chance non siano troppo alte nonostante il 3° posto in classifica. Al di là di ciò, Haas ha deciso di rimpiazzare Romain Grosjean e Kevin Magnussen con il russo, pronto a dire la sua dal prossimo anno. «Sono felice che Nikita Mazepin correrà con la Haas dalla prossima stagione. È cresciuto fino a diventare un pilota maturo che ha scalato i ranghi delle categorie minori – in particolare nella GP3 Series, dove è arrivato 2° nel 2018, e ovviamente in Formula 2 nelle ultime due stagioni» ha detto Guenther Steiner, Team Principal della squadra americana.

Mazepin: “Un sogno che diventa realtà”

«Diventare un pilota di Formula 1 è un sogno che diventa realtà» ha commentato Mazepin. «Apprezzo molto la fiducia riposta da Steiner e dall’intero team. Stanno dando l’opportunità a un giovane pilota e li ringrazio per questo. Non vedo l’ora di cominciare e sono naturalmente ansioso di continuare a dimostrare le mie capacità dopo un’ottima stagione in Formula 2».

