Le date degli appuntamenti 2021 dei Campionati Italiani Rally ACI Sport

Archiviato questo estenuante 2020, i campionati nazionali rally ACI Sport di casa nostra guardano ora alla prossima stagione, sperando non sia all’insegna degli imprevisti come quella appena conclusa (ma c’è da dire che, vista la situazione, essere riusciti comunque ad andare sino in fondo con un numero congruo di appuntamenti ed assegnare i titoli è stata una impresa da applausi a scena aperta).

Il 2021 dei campionati italiani rally

Nelle scorse settimane la Giunta Sportiva ACI aveva ufficializzato le gare che andranno a comporre il 2021 del Campionato Italiano Rally, Campionato Italiano WRC, Campionato Italiano Rally Terra e Coppa Rally di Zona. Una stagione che dovrebbe ripristinare un numero tradizionale di round (otto nel CIR, sette nel CIWRC, sei nel CIRT, quarantacinque suddivisi nelle nove zone che compongono l’Italia nel CRZ). Nella serata di ieri sono stati quindi ufficializzati, alla presenza dello stato maggiore ACI Sport (tra cui il Presidente della Commissione Rally Daniele Settimo, il Direttore Generale Marco Rogano e gli altri dirigenti), le date di ogni appuntamento per ciascun campionato.

In particolare, si parte a marzo con il CIR, che si concluderà nel primo weekend di novembre dopo un ruolino di marcia che salterà solo il mese di agosto; CIRT e CIWRC scatteranno ad aprile, mentre nel fine settimana del 31 ottobre si terrà la Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia, che concluderà la stagione del CRZ per la prima volta al Rally Città di Modena.

CIR 2021, calendario ufficiale

14 marzo – 44° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO

11 aprile – 68° RALLY SANREMO – CIR JUNIOR

9 maggio – 105^ TARGA FLORIO

27 giugno – 49° RALLY SAN MARINO | 1,5 coeff. – CIRT e CIR JUNIOR

25 luglio – 9° RALLY DI ROMA CAPITALE | 1,5 coeff. – CIR JUNIOR

5 settembre – 44° RALLY 1000 MIGLIA – CIR JUNIOR

10 ottobre – 39° RALLY DUE VALLI

7 novembre – 12^ LIBURNA TERRA | 1,5 coeff. – CIRT e CIR JUNIOR

CIRT 2021, calendario ufficiale

25 aprile – 28° RALLY ADRIATICO

6 giugno – RALLY ITALIA-SARDEGNA – 1^TAPPA | coefficiente 1.5 (CIR JUNIOR)

27 giugno – 49° RALLY DI SAN MARINO – CIR JUNIOR

1 agosto – 15° RALLY CITTÀ DI AREZZO CRETE SENESI E VALTIBERINA

12 settembre – 18° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO

7 novembre – 12^ LIBURNA TERRA | coefficiente 1.5 (CIR JUNIOR)

CIWRC 2021, calendario ufficiale

18 aprile – 54° RALLY ELBA | coefficiente 1,25

16 maggio – 53° RALLY DEL SALENTO | coefficiente 1,75

13 giugno – 15° RALLY DI ALBA | coefficiente 1,25

11 luglio – 36° RALLY DELLA MARCA

22 agosto – 56° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA e ALPI ORIENTALI

19 settembre – 41° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA e PRIMIERO | coefficiente 1,25

24 ottobre – 40° RALLY TROFEO ACI COMO | coefficiente 1,75

Coppa Rally di Zona 2021, calendario ufficiale e Finale Nazionale

1^ ZONA – PIEMONTE-VALLE D’AOSTA

16 maggio – RALLY DEL GRAPPOLO

13 giugno – RALLY DI ALBA 1,5

11 luglio – RALLY LANA 1,5

5 settembre – RALLY CITTÀ DI TORINO

3 ottobre – RALLY DEL RUBINETTO 1,5

2^ ZONA – LOMBARDIA-LIGURIA

28 febbraio – RALLY DEI LAGHI

11 aprile – RALLY DI SANREMO LEGEND 1,5

16 maggio – CAMUNIA RALLY

20 giugno – RALLY DELLA LANTERNA 1,5

5 settembre – RALLY MILLE MIGLIA

26 settembre – COPPA VALTELLINA

3^ ZONA – VENETO-TRENTINO

11 aprile – BENACUS RALLY 1,5

9 maggio – RALLY DELLA VALPOLICELLA

11 luglio – MARCA TREVIGIANA

19 settembre – RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA 1,5

10 ottobre – RALLY DUE VALLI 1,5

4^ ZONA – FRIULI–VENETO (BELLUNO-VENEZIA)

18 aprile – RALLY DEL BELLUNESE

23 maggio – DOLOMITI RALLY

27 giugno – RALLY VALLI DEL CARNIA 1,5

1 agosto – RALLY DI SCORZÉ

22 agosto – RALLY FVG ALPI ORIENTALI 1,5

5^ ZONA – EMILIA ROMAGNA-MARCHE

25 aprile – RALLY ADRIATICO

1 agosto – RALLY SALSOMAGGIORE 1,5

26 settembre – RALLY ALTO APPENNINO BOLOGNESE

6^ ZONA – TOSCANA-UMBRIA

14 marzo – RALLY DEL CIOCCO 1,5

18 aprile – RALLYE ELBA 1,5

6 giugno – RALLY DEGLI ABETI 1,5

18 luglio – COPPA CITTÀ DI LUCCA 1,5

5 settembre – RALLY DI REGGELLO

3 ottobre – RALLY CITTÀ DI PISTOIA 1,5

7^ ZONA – ABRUZZO-CAMPANIA-LAZIO-MOLISE-PUGLIA-CALABRIA

18 aprile – RALLY CITTÀ DI CASARANO

16 maggio – RALLY DEL SALENTO 1,5

13 giugno – RALLY TERRA DI ARGIL

4 luglio – RALLY DEL MATESE E RALLY DEL MEDIO VOLTURNO

29 agosto – RALLY DEL MOLISE 1,5

26 settembre – RALLY LIRENAS – CITTÀ DI CASSINO – 43° RALLY DI PICO 1,5

8^ ZONA – SICILIA

9 maggio – TARGA FLORIO 1,5

13 giugno – RALLY DI CALTANISSETTA 1,5

11 luglio – RALLY DEI NEBRODI

8 agosto – RALLY DEL TIRRENO 1,5

12 settembre – RALLY VALLE DEL SOSIO

9^ ZONA – SARDEGNA

2 maggio – RALLY PARCO GEOMINERARIO

12 settembre – RALLY DEL VERMENTINO 1,5

3 ottobre – RALLY TERRA SARDA 1,5

31 ottobre – 41° Rally Città di Modena (Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia)

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport