La nuova Opel Corsa e-Rally è praticamente pronta dopo gli ultimi test

Prosegue il cammino di sviluppo della nuova Opel Corsa-e Rally, la vettura totalmente elettrica in versione rallistica che si prepara al debutto nel 2021. Se la controparte stradale ha già convinto con la conquista del FIA E-Rally Regularity Cup 2020, quella sportiva procede con i test, in particolare con una sessione da tre giornate svoltasi la scorsa settimana, nei pressi del Pferdsfeld Test Center, un’area in Germania che sorge in un ex base Nato convertita ad impianto per testare e sviluppare ogni tipo di mezzo a motore.

I test delle Opel Corsa e-Rally

Quattro Corsa e-Rally hanno messo a referto 1.500 km totali nella tre giorni di Pferdsfeld, con a bordo il veterano Volker Strycek, già nel DTM e in seguito manager per Opel, Horst Rotter e Marijan Griebel, che aveva già preso parte ai test di questa primavera. Sempre all’interno del programma della scorsa settimana, l’elettrica rally basata sulla Corsa-e recentemente vincitrice del Volante d’Oro 2020 ha preso parte anche ad una simulazione del Campionato rally tedesco, il Deutsche Rallye Meisterschaft, con due turni completi. Questo per mettere alla prova l’auto in un contesto competitivo e valutarne l’affidabilità, quindi la gestione della batteria e la sua temperatura (ricordiamo che la potenza sviluppata è di 100 kW, pari a 136 cv), i tempi di ricarica, la manutenzione, il software, oltre ad effettuare anche dei long run.

Jörg Schrott, Opel Motorsport Director, ha commentato riguardo le sessioni di test: «È stato un test efficiente e di successo. Abbiamo raccolto dati e informazioni importanti per i preparativi per la Opel e-Rally Cup 2021. Purtroppo, diversi rally di prova con le nostre vetture di sviluppo non hanno potuto aver luogo a causa della pandemia di Covid-19. Questo ha reso ancora più importante la nostra simulazione di rally a Pferdsfeld, il risultato è che ora la Opel Corsa-e Rally è pronta».

L’ADAC Opel e-Rally Cup debutterà nel 2021

La Corsa e-Rally avrebbe dovuto debuttare quest’anno nell’ADAC Opel e-Rally Cup, competizione a lei dedicata, poi la pandemia ha un po’ sovvertito i piani iniziali (per dirla in maniera eufemistica): così il monomarca è stato posticipato alla primavera del prossimo anno, con un test event iniziale ed otto appuntamenti di qualifica che andranno avanti sino all’autunno.

Crediti Immagine di Copertina: Opel Automobile GmbH